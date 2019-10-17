Путин поддержал идею ВГИКа вырабатывать собственные стандарты образования

Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) получит право вырабатывать свои собственные стандарты образования, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками вуза. Он добавил, что общие стандарты, связанные с образованием, должны сохраниться.

«Что касается выработки своих собственных стандартов, то почему нет?.. Включим (в указ.— “Ъ”), договорились»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что необходимо создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов.

Напомним, четыре российских вуза вошли в топ-10 рейтинга QS для стран Европы и Центральной Азии с переходной экономикой. А в рейтинг Times Higher Education попали 39 вузов России. Лидером в обоих остается Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ).

Подробнее о рейтинге Times Higher Education читайте в материале “Ъ” «В России стало больше лучших университетов».

Подробнее о рейтинге QS для стран Европы и Центральной Азии — в материале “Ъ” «Евразийским университетам пересчитали места».