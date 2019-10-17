Глава СКР хочет разработать методики расследования массовых беспорядков

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин высказался о необходимости разработки криминалистических методик расследования массовых беспорядков, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Свою инициативу господин Бастрыкин объяснил «необходимостью постоянно идти в ногу со временем».

«Глава ведомства высказался о необходимости постоянно идти в ногу со временем, понимая происходящие в обществе процессы. Приведя в качестве примера незаконные массовые акции, призывы к насилию и другим противоправным действиям, Александр Бастрыкин подчеркнул, что современные эксперты должны быть готовы объективно давать оценку подобным действиям и словам. Отмечена и целесообразность разработки криминалистических методик расследования фактов массовых беспорядков»,— сказала госпожа Петренко по итогам прошедшей в СКР конференции (цитата по «Интерфаксу»). Господин Бастрыкин также обратил внимание на необходимость обеспечения в территориальных управлениях такого уровня криминалистики, чтобы прибегать к помощи центрального аппарата «только в особых случаях».

Напомним, летом в столице проходили массовые акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Были задержаны несколько тысяч человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько человек получили реальные сроки.

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