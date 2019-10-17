Экс-майора Дымовского арестовали на месяц

Октябрьский суд Новороссийска избрал меру пресечения в отношении бывшего сотрудника МВД Алексея Дымовского, сообщили “Ъ” в суде. Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября. Как ранее сообщал “Ъ”, 14 октября полиция обнаружила две сумки с тротилом в машине такси, на которой ехал господин Дымовский.

Защитник подозреваемого Валерий Мельников считает решение о помещении Дымовского в СИЗО обоснованным (Алексей Дымовский не имеет постоянного места жительства и работы, зарегистрирован в другом регионе), однако адвокат намерен обжаловать постановление о возбуждении дела. «В качестве места преступления дознаватель указала “лес”, на самом деле тротил был обнаружен в машине на улице в Новороссийске,— пояснил защитник.— Также имеются противоречия и в показаниях свидетелей, на которые ссылается следствие».

По словам адвоката, Алексей Дымовский намеревался добровольно выдать тротил, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать, оформив протокол изъятия. Если защите удастся доказать добровольную выдачу, уголовное дело подлежит прекращению.

Напомним, что господин Дымовский, ранее служивший в УВД Новороссийска в должности оперуполномоченного, стал известен в ноябре 2009 года после опубликованных в интернете двух видеообращений к президенту России Владимиру Путину, где офицер милиции разоблачал своих коллег и руководителей УВД. Вскоре после скандальных заявлений Алексей Дымовский был уволен из милиции.

После этого он обвинялся в мошенничестве с использованием служебного положения — по первоначальной версии следствия, майор присвоил деньги, выделенные на оперативные расходы, Переквалифицировав обвинение на служебный подлог, следователь закрыл дело в связи с истечением срока давности.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Дело Алексея Дымовского не выдержало срока давности».

Анна Перова, Краснодар