Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной в сотрудника Росгвардии урне на акции протеста 27 июля. Ранее его приговорили к трем с половиной годам колонии. Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор без изменения, передает корреспондент “Ъ”.

Защита господина Коваленко требовала смягчить приговор своему подзащитному.

Ранее заседание было отложено из-за замечаний на протокол суда первой инстанции, которые подал адвокат.

В Москве летом на несанкционированных акциях протеста задержали несколько тысяч человек. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько человек получили реальные сроки.

Подробнее о деле Евгения Коваленко читайте в материале “Ъ FM”.