Жалобы и апелляции переносят по очереди

Мосгорсуд 3 октября на смог с первой попытки рассмотреть жалобы на приговор сразу двум фигурантам московского дела: 48-летнему Евгению Коваленко и 30-летнему Владиславу Синице. Первого ранее приговорили к трем с половиной годам колонии за применение насилия к полицейским на протестной акции 27 июля, а второго осудили на пять лет за экстремизм. По данным следствия, Синица на фоне митингов опубликовал в Twitter запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей сотрудников Росгвардии. Жалобу на его приговор Мосгорсуд перенес на пятницу, а апелляцию по делу Евгения Коваленко вообще снял с рассмотрения и вернул в Мещанский суд, чтобы устранить замечания защиты. Подробности — у Владимира Расулова.

Мосгорсуд в четверг мог решить судьбу самого первого фигуранта «московского дела». Бывший охранник подмосковной железной дороги Евгений Коваленко раньше всех оказался в СИЗО после несогласованной акции протеста 27 июля. А осудили его за то, что он во время массовых задержаний сначала толкнул полицейского Евгения Терещенко, а потом швырнул мусорную урну в омоновца Максима Салиева. Последний заявлял, что от такого броска испытал сильную физическую боль в районе поясницы. Впрочем, на слушаниях в Мосгорсуде защита Евгения Коваленко предлагала посмотреть видео полета урны, на котором она даже не попадает в силовика. Но судья в этом отказала.

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Зато решила вернуть дело в Мещанский суд, поскольку там пропустили замечания защиты на протокол заседания первой инстанции. И теперь неясно, когда вообще рассмотрят жалобу на приговор, заявил адвокат Евгения Коваленко Мансур Гильманов: «Они могут рассмотреть эти замечания в течение нескольких дней, недели, а могут и затянуть рассмотрение, мотивируя тем, что дело не поступило. Дело должно быть направлено в Мещанский суд, а это зависит от экспедиции — как она будет работать, как будет доставлено дело, как будет назначено, как будет рассмотрено. Много факторов влияет на скорость. Апелляционное рассмотрение будет идти заново».

Евгений Коваленко не единственный, чью жалобу на приговор на этой неделе не смог рассмотреть Мосгорсуд. Дважды не состоялись заседания по делу 25-летнего Ивана Подкопаева. Молодого человека ранее приговорили к трем годам колонии за то, что он 27 июля распылил газовый баллончик в сторону полицейских. Его защита, как и адвокат Евгения Коваленко, на слушаниях напоминали, что 23-летнему актеру Павлу Устинову по более тяжкой статье в итоге назначили условное наказание.

После возникшего общественного резонанса Мосгорсуд будет щепетильно подходить к любым недостаткам в таких делах, считает доцент МГИМО, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «К этим делам пристальное внимание уже не только со стороны прессы, но и со стороны Верховного суда, его председатель Вячеслав Лебедев высказался по делу Устинова. По каждому делу будут конкретно разбираться и смотреть. Еслии подтвердятся нарушения, конечно, на смягчение рассчитывать стоит. Для этого, в принципе, и существует апелляционная инстанция. Сейчас просто внимание граждан к этому приковано, а мы-то, юристы и адвокаты, давно уже во все колокола звоним и говорим, что часто проходит нормально апелляция.

Почему такие нелицеприятные названия в отношении Мосгорсуда — “Мосгорштамп”? Потому что они редко меняют приговоры».

Не решилась пока и судьба блогера Владислава Синицы. Мосгорсуд в четверг начал рассматривать жалобу и на его приговор — пять лет за твит о детях силовиков, опубликованный по следам протестных акций. Слушания по его делу продолжатся в пятницу утром. Но далеко не факт, что решение огласят в этот же день.

Следующая неделя в Мосгорсуде тоже пройдет под знаком «московского дела». 7 октября там рассмотрят жалобу Данилы Беглеца, осужденного на два года за то, что он схватил полицейского за руку и сильно сдавил ее. А на 9 октября назначены апелляции на приговор Ивану Подкопаеву и Кириллу Жукову. Последнего ранее приговорили к трем годам колонии. На несанкционированной акции протеста 27 июля Жуков попытался поднять забрало шлема у сотрудника Росгвардии.