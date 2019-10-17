«Ростелеком» будет подключать к интернету населенные пункты со 100 жителями

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении программы устранения цифрового неравенства (УЦН), сообщил президент оператора программы ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на форуме «Взгляд в цифровое будущее». Также законопроект вносит в программу технологические изменения.

В настоящее время проект УЦН распространяется на населенные пункты России с населением 250–500 человек. Завершить его реализацию провайдер планирует в ближайшие два года. Новый законопроект предусматривает распространение программы на населенные пункты с числом жителей от 100 до 250 человек. Число таких населенных пунктов составляет в России, по словам Михаила Осеевского, около 20 тыс.

Сейчас программу УЦН предусматривает создание зон Wi-Fi для бесплатного интернет-доступа и установку таксофонов с возможностью бесплатных звонков на стационарные телефоны «Ростелекома» во всех регионах. В новой версии программы провайдер будет устанавливать в небольших населенных пунктах базовые станции мобильной связи, доступ к которым будут иметь все сотовые операторы, а также предоставлять бесплатные вызовы на мобильные телефоны с таксофонов.

О том, как новые технологии внедряются в регионах, читайте в публикации “Ъ” «Централизация для цифровизации».

Павел Лысенко, Ростов-на-Дону