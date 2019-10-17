«Ему не надо было заниматься боксом» Патрик Дей скончался от травм, полученных на ринге

Американский боец Патрик Дей скончался от тяжелых травм головы, полученных в поединке с Чарльзом Конуэллом. С июля это уже третий боксер, умерший после неудачного боя.

27-летний американский боксер Патрик Дей, умер в ночь на четверг. Он дрался в андеркарде шоу в Чикаго, главным событием которого был дебют известного украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе (Усик уверенно победил Чэзза Уизерспуна). Соперником Дея, выступавшего в первом среднем весе (до 69,85 кг), был также американец Чарльз Конуэлл. В 10-м раунде Конуэлл нокаутировал Дея, который так и не сумел подняться на ноги. Бойца срочно доставили в госпиталь, где провели операцию на головном мозге. Однако полученные повреждения были слишком серьезными.

Роковой бой против Конуэлла был 22-м в профессиональной карьере Дея. В 17 случаях он победил, четыре раза уступил и еще один бой завершился вничью.

Как отметил промоутер Дея Лу Дибелла, «Патрику не надо было заниматься боксом». Менеджер имел в виду, что Патрик Дей рос в достаточно обеспеченной семье, получил хорошее образование, и нужды пробивать себе дорогу в жизни через бокс у него не было. «Он знал о всех рисках этого спорта, но пошел на них, потому что очень любил бокс»,— заявил Лу Дибелла.

Боксеры нередко гибнут от травм, полученных на ринге. С июля нынешнего года случай с Деем уже третий. Ранее умерли россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.

Арнольд Кабанов