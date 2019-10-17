Россия увеличила объем вложений в государственные бумаги США впервые с февраля

Российские вложения в государственные бумаги США в августе выросли с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из данных американского Минфина, на которые обратил внимание РБК. Последний раз объем вложений увеличивался в феврале этого года.

Издание, однако, отмечает, что рост оказался незначительным. На долгосрочные бумаги при этом приходится $3,068 млрд, а на краткосрочные — $6,259 млрд.

Самый большой объем вложений России в государственные бумаги США был зафиксирован в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В декабре 2014 года он упал до $86 млрд (накануне этого, в ноябре, вложения составили $108 млрд). Также объем вложений резко упал в апреле 2018 года — на $47,5 млрд, что составляло почти половину портфеля ценных бумаг у России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что богатые российские клиенты Ситибанка стали вкладывать больше средств в американские гособлигации. По словам руководителя подразделения инвестиционных продуктов и финансового консалтинга банка Михаила Знаменского, портфель среднестатистического клиента, у которого есть не менее 60 млн руб. ($930 тыс.), сейчас на 22% состоит из активов в развитых странах. В России у банка таких клиентов больше 500. В прошлом году доля подобных вложений составляла 10%.