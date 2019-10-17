Столичные штучки

Фитнес-клубы, поп-ап-сторы, салоны красоты появляются в столице с завидной регулярностью. В этом обзоре «Коммерсантъ Стиль» расширяет географию и рассказывает о тех местах, на которые стоит обратить внимание не только в Москве, но и в Петербурге.

World Class Алексеевская

Новый клуб самой большой фитнес-сети России открылся в сентябре в ЖК бизнес-класса «1147» в районе м. Алексеевская. Площадь клуба составляет 3774 кв. м — он занимает два этажа, на которых расположены тренажерный зал с оборудованием TechnoGym, зона функционального тренинга и кардиотренировок, два зала для групповых тренировок LesMills, пространство для детского фитнеса, спортивный бассейн и зона отдыха с хаммамом и сауной.

Адрес: Москва, улица Маломосковская, 14

Pop Up store Clinique

На территории фудмолла «ДЕПО. Москва» открылось pop-up- store Clinique — пространство известного американского косметического бренда, посвященное персонализированной системе ухода за кожей лица Clinique iD. Здесь можно будет протестировать кремы и выбрать свой персональный iD. В зоне Online диагностики Clinique будет работать мобильное приложение Clinical Reality. Используя функцию биометрического распознавания лица, программа проводит анализ по 17 точкам лица и определяет основную проблему кожи будь то цвет лица, морщины, излишняя пигментами, отечность или потеря упругости.

Пространство Clinique будет работать с 14 по 23 октября.

Адрес: Москва, улица Лесная, 20, стр. 3

Бюро красоты Le Petit

Открытие салона Anne Semonin в Санкт-Петербурге стало важным стратегическим шагом для бренда, уже пять лет он эксклюзивно представлен в ДЛТ. Бюро Le Petit предлагает процедуры Anne Semonin, которые актуальны для всех типов кожи и подойдут под текущий сезон, например, такие как «Совершенная кожа» — уход с ароматическими маслами и олигоэлементами для придания тонуса и восстановления кожи, «Глубоко очищающий уход для лица с морскими экстрактами» — для клеточного обновления и сияния кожи.

Адрес: Санкт-Петербург, Московский проспект, 75

Бутик красоты и здоровья Health & Else

Новое бьюти-пространство расположено на двух этажах, тут есть все, чтобы ухаживать за собой: залы для персональных тренировок, бьюти-зона с косметологическими и массажными кабинетами и бар с вкусной и здоровой едой. На втором этаже пространства организована лаунж-зона.

В бутике также продается спортивная одежда Elastic Active и косметика, а в Buro-Atelier L`ARTISAN на первом этаже есть возможность заказать платье по индивидуальному эскизу.

Адрес: Москва, Леонтьевский переулок, дом 2а, стр. 1

Skin & Co Roma

Первым пространством в Петербурге, где представлен итальянский косметический бренд Skin & Co Roma стала студия дизайна взгляда WOWBROW в ТРЦ «Галерея». Теперь, помимо заботы о бровях и ресницах, здесь можно протестировать и приобрести две главные линейки бренда: Truffle Therapy и Umbrian Apothecary Collection. Напомним, что продукция Skin & Co Roma не содержит сульфатов, парабенов, минеральных масел, фталатов и не тестируется на животных.

Адрес: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 2-й этаж, Лиговский проспект, 30а

Дом красоты и здоровья Policlinique

В самом сердце Петербурга открылось пространство красоты, на котором собраны актуальные услуги по теме красоты и здоровья. Так, здесь занимаются косметологией, омоложением, эстетический медициной. Кроме того, в Policlinique проводят современные лабораторные исследования, работают трихологи. Здесь можно получить «паспорт питания»: анализ крови на пищевую аллергию замедленного типа (скрытую пищевую непереносимость). Разработка такого паспорта позволяет назначить программы питания с учетом переносимости пищевых продуктов и состояния организма. Также проект Policlinique объединяет под своей крышей спа и кафе здорового питания.

Адрес: Санкт-Петербург, улица Лахтинская, 4

Institute

«Умное» бьюти-пространство, а именно так называют свое детище врач-косметолог Виктория Клишко и совладелица проекта Елена Птицына, объединяет под своей крышей специалистов из разных областей, таких как косметология, трихология и подология. Тут так же есть магазин Institute Store с подборкой косметических средств по ходу за кожей и волосами марок со всего мира.

Адрес: Москва, ЖК «Савеловский-сити», улица Новодмитровская, 2

Салон красоты Beauty Insider & KA2

На Лялиной площади, самой маленькой площади Москвы, открылся салон красоты совладельцев портала Beauty Insider. В нем представлены все виды привычных и необходимых салонных услуг, таких как восковая эпиляция Lycon, уход за ресницами и бровями, пилочный маникюр и кислотный педикюр. В ближайшем будущем планируется открытие кабинета безинъекционной косметологии. В специальном пространстве салона — Try Me — можно протестировать самые последние новинки макияжа и ухода и ознакомиться с парфюмерными новинками.

Интерьер салона выполнен дизайнером Анной Кошелевой в модном скандинавском стиле. Занятная деталь — почти все понравившиеся элементы декора, включая постеры на стенах, можно купить. Также в салоне есть собственная библиотека, за подборку книг которой отвечала литературный критик Анастасия Завозова., переводчик бестселлера Донны Тарт «Щегол» и главный редактор сервиса Storytel.

Адрес: Москва, Большой Казенный переулок, стр. 1

Ирина Кириенко