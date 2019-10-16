Инфляция четвертую неделю подряд остается на нулевом уровне

Росстат сообщил о нулевом уровне инфляции в России с 8 по 14 октября 2019 года. Показатель остается на этой отметке четвертую неделю подряд.

С начала года цены выросли на 2,3%. В годовом выражении инфляция составила около 3,9%.

В октябре 2018 года цены выросли на 0,4%, а с начала года — на 2,9%. За прошедшую неделю увеличились цены на гречневую крупу (1,7%), куриные яйца (0,8%), молоко, масло и печенье (0,3%). Снизились цены на сахар (1,4%), пшено (0,8%), мясо кур (0,3%). Плодоовощная продукция подешевела на 0,8%. Цены на бензин остались на том же уровне, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Напомним, Центробанк планирует снизить прогноз по инфляции на 2019 год. Его планируют опубликовать 25 октября в день заседания совета директоров Банка России. В ЦБ считают, что замедление темпов инфляции связано со сдерживающим характером бюджетной политики. Сейчас Центробанк ожидает инфляцию в 4% по итогам 2019 года. Минэкономики ожидает роста на 3,6%. В бюджете на 2020 год заложен рост цен в 3%.

Подробнее об инфляции на 2020 год — в материале “Ъ” «Трехпроцентная опера».