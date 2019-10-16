Мосгорсуд признал законным арест фигуранта «московского дела» Раджабова

Мосгорсуд оставил в СИЗО до 27 декабря фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, которого обвиняют по ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия к сотруднику полиции»).

«Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения»,— заявила судья (цитата по «РИА Новости»).

Решение продлить арест фигуранту «московского дела» вынес Басманный суд Москвы 25 сентября. Защита пыталась оспорить это решение.

После этого Следственный комитет предъявил господину Раджабову обвинения в новой редакции, изменив «применение» насилия в отношении представителя власти на «угрозу применения» силы к полицейскому. Речь идет о брошенной в сторону полицейских пластиковой бутылке на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве.

Летом в столице начались массовые акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция проводила массовые задержания, в отношении ряда фигурантов были возбуждены уголовные дела. Некоторых из них уже осудили. В поддержку фигурантов выступали российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели, академики, историки.

Подробнее об изменениях в деле Самариддина Раджабова читайте в публикации “Ъ” «СКР наступил на горлышко собственному обвинению».