Суд продлил арест двум фигурантам «московского дела»

Басманный районный суд Москвы продлил до 27 декабря срок домашнего ареста Егору Жукову и содержания под стражей — Самариддину Раджабову, фигурантам дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в столице 27 июля. Господина Жукова обвиняют в призывах к экстремизму, а господина Раджабова — в покушении на применение насилия к представителю власти.

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, по изначальной версии следствия, на акции руководил толпой. Позже с него сняли это обвинение и предъявили новое — публичные призывы к экстремистской деятельности за ролики в блоге на YouTube. Сейчас он находится под домашним арестом. Господина Раджабова обвиняют в причинении вреда сотруднику Росгвардии в результате броска пластиковой бутылки на акции 27 июля, он находится в СИЗО.

Самариддин Раджабов Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Летом в столице начались массовые акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция проводила массовые задержания, в отношении ряда фигурантов были возбуждены уголовные дела. Некоторых из них уже осудили. В поддержку фигурантов выступали российские актеры, учителя, священники, издатели, журналисты и писатели, академики, историки. Из-за массовых обращений «московское дело» дошло до премьер-министра Дмитрия Медведева и Верховного суда.

О том, как внимание Верховного суда может повлиять на приговоры, — в публикации “Ъ FM” «"Московскому делу" повышают уровень».