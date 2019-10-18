Прокатная десятка

17 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых продолжение «Малефисенты», кинобиография Джуди Гарленд в исполнении Рене Зеллвегер, новая картина Валерии Гай Германики «Мысленный волк» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Василий Степанов: «Фильм-метафора, фильм-сон, фильм-аллегория. Вроде “Мамы!” Даррена Аронофски, в сжатой форме пересказавшего Библию и историю бытия как сюжет семейного несчастья в одном отдельно взятом доме. Для одних он, вполне возможно, станет откровением, другие же сочтут его сеансом вульгарного нарциссизма. В диалоге матери и дочери, которые не слышат друг друга (еще бы), есть что-то для Германики сокровенное (достаточно вспомнить ее курсовую документальную работу “Сестры”, где режиссер со своей сестрой в процессе откровенного разговора приходят к выводу, что во всех их несчастьях виновата мама). Как, впрочем, и в фигуре волка».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Хоррор трудной судьбы»
Кинокритик Алексей Васильев: «Кинобиография легендарной голливудской звезды Джуди Гарленд, рассказывающая о шести неделях 1968 года, когда она в последний раз выходила на сцену. Главную роль сыграла Рене Зеллвегер, не имеющая портретного сходства с героиней, отчего ее перевоплощение оказалось еще более натуралистичным и пугающим».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Правда о потерянном времени»
Кинокритик Ксения Рождественская: «Мамблкор американки китайского происхождения Лулу Ван с рэпершей Аквафиной в главной роли. Комедия об идентичности и лжи во спасение, в которой врут не только герои, но даже музыка и монтаж, стала одним из главных хитов “Сандэнса”».
Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Смерть, ложь и видео»
Кинокритик Михаил Трофименков: «Высмеяв культурную мифологию Барселоны (“Вики Кристина Барселона”, 2008), Парижа (“Полночь в Париже”, 2011) и Рима (“Римские приключения”, 2012), Вуди Аллен пошел ва-банк, доказав, что ради красного словца не пожалеет даже родной город. В сообщничестве с великим оператором Витторио Стораро он прогулялся по мифам, связанным с обожаемым им Манхэттеном и интеллектуальным кино Нью-Йорка — прежде всего своим собственным».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нью-Йорк как подделка» и «Смеющийся под дождем»
Режиссер Вуди Аллен о своем новом фильме — в интервью “Ъ”
Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии».
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»
Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе» и «Где в облаках его сын пролетает»