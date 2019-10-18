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Фото: Roth Films, Walt Disney Pictures

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 19–20 октября

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17 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых продолжение «Малефисенты», кинобиография Джуди Гарленд в исполнении Рене Зеллвегер, новая картина Валерии Гай Германики «Мысленный волк» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Малефисента: Владычица тьмы
Мысленный волк
Джуди
Прощание
Окей, Лекси!
Матрица
Дождливый день в Нью-Йорке
Гемини
Джокер
К звездам
Малефисента: Владычица тьмы (Maleficent: Mistress of Evil, 2019)

Малефисента: Владычица тьмы

Режиссер: Хоаким Роннинг
В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фэннинг, Мишель Пфайффер
Жанр: фэнтези, приключения, семейный / США, Великобритания / 118 мин.
В прокате: с 17 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продолжение фильма студии Disney 2014 года, переснявшей собственную “Спящую красавицу” в духе нового времени. Собственно, от мультфильма 1959 года остался только образ злодейки Малефисенты: авторы новой версии рассказали классическую историю с ее точки зрения. Действие “Владычицы тьмы” происходит сразу после событий предыдущего фильма, Малефисента снова конфликтует с людьми, только на этот раз яблоком раздора становится любовь принцессы Авроры (Эль Фэннинг), за которую с Малефисентой борется королева Ингрид (Мишель Пфайффер). Костюмы Джоли стали еще более откровенными, спецэффекты — еще более дорогими, а у Малефисенты появилась своя собственная семья — целый выводок демонов с рогами и черными крыльями».
Мысленный волк (2019)

Мысленный волк

Режиссер: Валерия Гай Германика
В ролях: Юлия Высоцкая, Лиза Климова
Жанр: драма, фэнтези, нуар / Россия / 68 мин.
Слоган: «Верь. Бойся. Проси»
В прокате: с 17 октября

Кинокритик Василий Степанов: «Фильм-метафора, фильм-сон, фильм-аллегория. Вроде “Мамы!” Даррена Аронофски, в сжатой форме пересказавшего Библию и историю бытия как сюжет семейного несчастья в одном отдельно взятом доме. Для одних он, вполне возможно, станет откровением, другие же сочтут его сеансом вульгарного нарциссизма. В диалоге матери и дочери, которые не слышат друг друга (еще бы), есть что-то для Германики сокровенное (достаточно вспомнить ее курсовую документальную работу “Сестры”, где режиссер со своей сестрой в процессе откровенного разговора приходят к выводу, что во всех их несчастьях виновата мама). Как, впрочем, и в фигуре волка».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Хоррор трудной судьбы»

Джуди (Judy, 2019)

Джуди

Режиссер: Руперт Голд
В ролях: Рене Зеллвегер, Джесси Бакли, Финн Уиттрок
Жанр: драма, мелодрама, биография / Великобритания / 118 мин.
В прокате: с 17 октября

Кинокритик Алексей Васильев: «Кинобиография легендарной голливудской звезды Джуди Гарленд, рассказывающая о шести неделях 1968 года, когда она в последний раз выходила на сцену. Главную роль сыграла Рене Зеллвегер, не имеющая портретного сходства с героиней, отчего ее перевоплощение оказалось еще более натуралистичным и пугающим».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Правда о потерянном времени»

Прощание (The Farewell, 2019)

Прощание

Режиссер: Лулу Ван
В ролях: Аквафина, Чжоу Шучжэнь
Жанр: драма, комедия / США / 100 мин.
Слоган: «Основано на реальной лжи»
В прокате: с 17 октября

Кинокритик Ксения Рождественская: «Мамблкор американки китайского происхождения Лулу Ван с рэпершей Аквафиной в главной роли. Комедия об идентичности и лжи во спасение, в которой врут не только герои, но даже музыка и монтаж, стала одним из главных хитов “Сандэнса”».

Подробнее о фильме — в материале "Ъ-Weekend" «Смерть, ложь и видео»

Окей, Лекси! (Jexi, 2019)

Окей, Лекси!

Режиссеры: Джон Лукас, Скотт Мур
В ролях: Адам Дивайн, Александра Шипп, Роуз Бирн
Жанр: комедия / США / 80 мин.
Слоган: «В любви не без смартфона»
В прокате: с 17 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Комедия, снятая Джоном Лукасом и Скоттом Муром, известными как сценаристы обеих частей “Мальчишника в Вегасе” Тодда Филлипса. Главная героиня их фильма — цифровая помощница Лекси, встроенная в смартфон нового типа,— правнучка ХАЛа из “Космической Одиссеи”, только в отличие от него она не прикидывается безгрешной и в открытую начинает управлять жизнью своего человека по собственному усмотрению, превращая ее в настоящий скринлайф-хоррор».
Матрица (The Matrix, 1999)

Матрица

Режиссеры: Лана Вачовски, Лилли Вачовски
В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишбёрн, Кэри-Энн Мосс
Жанр: фантастика, боевик / США / 136 мин.
Слоган: «Добро пожаловать в реальный мир»
В прокате: с 14 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Культовый фильм Вачовски отмечает свое 20-летие выходом в прокат новой цифровой копии. Премьеру “Матрицы” весной 1999-го можно рассматривать как один из вариантов границы, отделяющей XX век от XXI, причем не только в техническом отношении (фильм получил четыре “Оскара” за монтаж, звук, монтаж звука и визуальные эффекты). Доведя до совершенства эстетику киберпанка, собрав конструктор из современной поп-философии и научно-фантастической мысли, Вачовски совершили своеобразный квантовый скачок в следующее тысячелетие, приложив руку к созданию мрачного образа будущего у нескольких поколений зрителей».
Дождливый день в Нью-Йорке (A Rainy Day in New York, 2019)

Дождливый день в Нью-Йорке

Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу
Жанр: мелодрама, комедия / США / 92 мин.
В прокате: с 10 октября

Кинокритик Михаил Трофименков: «Высмеяв культурную мифологию Барселоны (“Вики Кристина Барселона”, 2008), Парижа (“Полночь в Париже”, 2011) и Рима (“Римские приключения”, 2012), Вуди Аллен пошел ва-банк, доказав, что ради красного словца не пожалеет даже родной город. В сообщничестве с великим оператором Витторио Стораро он прогулялся по мифам, связанным с обожаемым им Манхэттеном и интеллектуальным кино Нью-Йорка — прежде всего своим собственным».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Нью-Йорк как подделка» и «Смеющийся под дождем»

Режиссер Вуди Аллен о своем новом фильме — в интервью “Ъ”

Гемини (Gemini Man, 2019)

Гемини

Режиссер: Энг Ли
В ролях: Уилл Смит, Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстед
Жанр: боевик, фантастика / Китай, США / 117 мин.
Слоган: «Кто тебя спасет от самого себя?»
В прокате: с 10 октября
Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм Энга Ли (“Горбатая гора”, “Жизнь Пи”) — экспериментальный боевик, снятый в 3D с частотой 120 кадров в секунду, что позволяет экшн-сценам на большом экране выглядеть гиперреалистичными. Сценарий “Гемини” томился в студийных портфелях 20 лет, поскольку продюсеры и постановщики не могли придумать адекватного решения для основного сюжетного трюка — главных героев, отошедшего от дела киллера и его юного клона, который моложе оригинала на 30 лет, должен играть один и тот же актер. Обе роли достались Уиллу Смиту. Перестрелки и погони прерываются крупными планами актера, постепенно осознающего тяжесть морального выбора (младший по сценарию должен уничтожить старшего), и, кажется, Энг Ли тут не только играет с двумя возрастами Уилла Смита, но и вполне намеренно обнажает старомодность сценария, чтобы лишний раз подчеркнуть собственный новаторский к нему подход».
Джокер (Joker, 2019)

Джокер

Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц
Жанр: драма, триллер / США, Канада / 121 мин.
Слоган: «Сделай счастливое лицо»
В прокате: с 3 октября

Кинокритик Андрей Плахов: «“Джокер” объявляет себя прямым наследником великих ранних фильмов Скорсезе с молодым Де Ниро: тут и “Злые улицы”, и “Мыс страха”, но прежде всего “Таксист” и “Король комедии”, из которых Филлипс заимствует целые сюжетные ходы и жесты. Но это не выглядит жалким подражанием: перед нами кино самостоятельное, энергичное и объемное — такое редко случается в голливудской индустрии».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Джокеру джокерово» и «Человек, который смеется последним»

К звёздам (Ad Astra, 2019)

К звездам

Режиссер: Джеймс Грей
В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс
Жанр: фантастика, триллер, драма / Китай, Бразилия, США / 122 мин.
Слоган: «Ответы на ваши вопросы лежат за пределами досягаемости»
В прокате: с 26 сентября

Кинокритик Василий Степанов: «О фильме “К звездам” Джеймс Грей мечтал много лет: он долго снимал исключительно локальные, районные драмы, потом отважился на ретро — и вот наконец огромный бюджет, космическое путешествие, сложнопостановочный сценарий, в котором прочитываются и “Сердце тьмы” Джозефа Конрада, и “Моби Дик“ Германа Мелвилла. Но вся эта космических масштабов конструкция, как всегда у Грея, держится на отношениях отца и сына, на настойчивом поиске чего-то большего, выводящем за круг повседневных хлопот».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Семья в иллюминаторе» и «Где в облаках его сын пролетает»

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