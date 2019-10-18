Прокатная десятка

Кинокритик Алексей Васильев: «Кинобиография легендарной голливудской звезды Джуди Гарленд, рассказывающая о шести неделях 1968 года, когда она в последний раз выходила на сцену. Главную роль сыграла Рене Зеллвегер, не имеющая портретного сходства с героиней, отчего ее перевоплощение оказалось еще более натуралистичным и пугающим».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Правда о потерянном времени»