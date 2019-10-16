Трассу М11 полностью откроют в ноябре 2019 года

Скоростную трассу М11 «Москва—Санкт-Петербург» полностью откроют до конца ноября 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглаву Минтранса Иннокентия Алафинова.

«Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Открытие может еще занять какое то время в ноябре», — пояснил господин Алафинов.

Напомним, платная трасса М11 «Москва—Санкт-Петербург» строится с 2010 года — в настоящее время 7 из 8 участков дороги уже открыты, последний отрезок должны пустить в эксплуатацию в конце 2019 года.

Ранее запуск участков М11 уже переносился. Стоимость проезда по всей трассе от Москвы до Санкт-Петербурга составит около 2 тыс. руб.