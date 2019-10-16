Эрдоган исключил возможность переговоров с курдами

Анкара не будет вести переговоры с курдами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентом.

«Есть несколько лидеров, которые пытаются быть посредниками… В истории Турции не было такого прецедента, чтобы она села за один и тот же стол с террористической организацией»,— сказал господин Эрдоган (цитата по AFP). Турецкий президент добавил, что Анкара прекратит военную операцию в Сирии в случае, если курды оставят оружие и уйдут с приграничных сирийских территории, где планируется создание «безопасной зоны».

Напомним, США, члены ЕС и Лига арабских стран осудили военную операцию Турции «Источник мира», начавшуюся неделю назад. Цель турецкого наступления — занять территорию на севере Сирии, освободив ее от курдских формирований, которые Анкара считает террористическими. Вашингтон в попытке призвать Анкару к диалогу с курдам для решения конфликта ввел санкции, пообещав разрушить экономику Турции.

Почему заканчивать турецкую операцию придется России — в материале “Ъ” «Лиха война начало».