Honda анонсировала новое поколение хэтчбека Jazz

Компания Honda анонсировала новое поколение Jazz, представив первый тизер компактного хэтчбека.

Судя по изображению, автомобиль получит полностью новый экстерьер. Ожидается, что будет переработан также и интерьер модели, а оснащение машины будет включать в себя широкий перечень современных систем активной безопасности.

Никакой информации о технических характеристиках новой Honda Jazz нет, но известно, что на европейском рынке модель будет доступна исключительно с гибридной силовой установкой.

Напомним, текущее поколение Honda Jazz (также известна как Honda Fit) выпускается с 2013 года. Премьера новой модели состоится 23 октября на автосалоне в Токио.