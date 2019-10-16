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Фото: Honda

Honda анонсировала новое поколение хэтчбека Jazz

Компания Honda анонсировала новое поколение Jazz, представив первый тизер компактного хэтчбека.

Судя по изображению, автомобиль получит полностью новый экстерьер. Ожидается, что будет переработан также и интерьер модели, а оснащение машины будет включать в себя широкий перечень современных систем активной безопасности.

Никакой информации о технических характеристиках новой Honda Jazz нет, но известно, что на европейском рынке модель будет доступна исключительно с гибридной силовой установкой.

Напомним, текущее поколение Honda Jazz (также известна как Honda Fit) выпускается с 2013 года. Премьера новой модели состоится 23 октября на автосалоне в Токио.

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