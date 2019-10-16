Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о «новых вводных» с украинской стороны.

«По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа»,— прокомментировал инициативу Киева господин Песков. По его словам, сейчас трудно комментировать идею о роспуске, так как пока непонятно, означает ли это отход от минских соглашений и от ранее взятых обязательств.

Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР». Кроме того, украинская сторона потребовала прекращение огня, разведение сил по всей линии соприкосновения и вывод иностранных войск и военной техники с Украины.

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