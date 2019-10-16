ВЦИОМ: 63% россиян не слышали о Грете Тунберг

Большинство россиян (63%) из всех респондентов впервые услышали имя 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, свидетельствуют данные Всероссийскго центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство из слышавших о 16-летней экоактивистке Грете Тунберг россиян (67%) считают, что она находится под влиянием других людей и слабо понимает последствия своих действий. Мнение граждан совпадает с мнением президента России Владимира Путина, который 2 октября заявил, что «не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг» и осуждает, «когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах».

Из 37% россиян, которым известно о госпоже Тунберг, чаще о ней слышали люди в возрасте 45–59 и старше 60 лет — 45% и 40% соответственно, а также 56% жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Как борца за экологию ее запомнили 40% респондентов, 11% знают, что она выступала в ООН, а о встречах с политиками и выступлениях на пресс-конференциях слышали 7% опрошенных. Положительно к ее деятельности относятся 40% россиян, 31% воспринимают ее безразлично, а 27% — отрицательно. При этом 43% слышавших о Грете Тунберг 43% считают, что от ее выступлений для ситуации на планете нет ни пользы, ни вреда, а больше пользы в них видят 27% россиян.

Чем известна Грета Тунберг Читать далее

Напомним, Грета Тунберг выступила с речью, в которой обвинила лидеров стран в пустословии. Она заявила, что они своими обещаниями украли ее детство. Речь девушки вызвала бурные споры, в том числе в России.

Что еще известно о Грете Тунберг — в материале “Ъ” «Экоактивистка приковала внимание к себе».