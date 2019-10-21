Цифры вокруг цифры

С 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково» пройдет международный форум «Открытые инновации», центральной темой которого станет повсеместное внедрение цифровых технологий. Россия к этому форуму подходит с важным достижением — на науку теперь выделяется более 1 трлн руб.

В самом общем смысле инновации — внедрение новых технологий или организационных методик, которые повышают качество конечного продукта или эффективность рабочего процесса. Инновации могут быть связаны с технологиями, коммерцией, социальными системами, экономическим развитием и формулированием политики. При этом инновацией может считаться только то новшество, которое приводит к качественному скачку вперед.

Участники форума в «Сколково» обсудят внедрение цифровых технологий во все сферы жизни человека и то, как они влияют на нашу жизнь. Первый день форума сосредоточен на человеке, а среди тем фигурируют «цифровое искусство», «цифровое образование», «цифровое здравоохранение» и даже «психология цифровой эры». Второй день будет посвящен обсуждению экономических эффектов от внедрения цифровых технологий, а третий — собственно самим передовым технологиям. Это и «умные города», и искусственный интеллект, и квантовые вычисления.

В обсуждении примут участие представители России и других стран. К слову, сама Россия вкладывает в развитие инновационных технологий уже даже не миллиарды, а больше триллиона рублей. Именно столько наша страна потратила на передовые исследования и разработки в 2017 году, согласно статистическому сборнику «Индикаторы инновационной деятельности». При этом почти 70% от этой суммы — госсредства, выделяемые по большей части из федерального бюджета. В целом Россия вкладывает в исследования и разработки около 1% от ВВП. Так было и в 2000 году, когда на развитие науки было потрачено 76,7 млрд руб., и в 2017 году, когда на эти нужды было выделено 1,02 трлн руб. И по доле научных расходов от ВВП страны Россия занимает лишь девятое место в мире.

Bloomberg оценивает инновационность России куда скромнее. Для составления собственного рейтинга специалисты американского агентства учитывали сразу семь показателей, среди которых, например, расходы на НИОКР от общего объема ВВП, производительность, технологические возможности, количество исследователей на 1 млн жителей. В итоге Россия набрала в 2019 году 66,81 балла, что позволило ей занять лишь 27-е место рейтинга. Но еще три года назад Россия занимала 12-ю строчку этого рейтинга. Впереди же планеты всей в технологическом плане вот уже многие годы находится Южная Корея. И если в 2000 году южнокорейские власти отряжали на НИОКР чуть более 2% от ВВП, то в 2017 году на эти нужды было выделено уже более 4,5% бюджета страны, или около $70 млрд. В абсолютных величинах эта сумма не так велика. Для сравнения: лидеры по затратам на научно-исследовательские разработки — США и Китай — выделяли в 2017 году $511 млрд и $451 млрд соответственно. Но в процентном отношении к ВВП рядом с Южной Кореей никого даже близко нет. Находящаяся по этому показателю на втором месте Япония, например, выделила в 2017 году 3,14%. Потому Южная Корея и возглавляет рейтинг Bloomberg уже несколько лет, а Германия, имея куда более крупную экономику, только сейчас смогла приблизиться вплотную к лидеру индекса.

Разумеется, финансируются научные исследования в области передовых технологий не только из государственного бюджета. Почти треть затрат на НИОКР в России приходится на предпринимательский сектор. В 2017 году бизнес вложил в научные исследования и разработки 307,5 млрд руб., а еще около 27 млрд руб. пришлись на иностранных инвесторов.

В нашей стране активно развивается венчурный рынок. Так, согласно данным совместного доклада РВК и PwC, в 2016 году его объем составлял $165,2 млн, а в 2018 году он составил уже $433,7 млн. По итогам первых шести месяцев этого года он вырос на 161% в годовом эквиваленте и достиг $248,1 млн. «Ключевым фактором роста предложения капитала становятся корпоративные игроки, которые активно осваивают венчурный инструментарий, участвуют в создании экосистемы, инвестируют в стартапы различных стадий и формируют портфель инновационных проектов. По итогам 2018 года в число активных инвесторов попало 27 корпораций, которые в общей сложности заключили около 80 сделок. Это втрое превышает показатель 2017 года. Интерес к венчурным проектам проявляют как частные компании — Mail.ru, "МегаФон", МТС, так и корпорации с госучастием — Сбербанк, "Ростелеком", "Росатом", РЖД, ОАК»,— пояснил «Деньгам» заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных средств вот уже многие годы остается сектор информационных технологий. В 2018 году на него пришлось 94% от общей суммы всех сделок на рынке. Доля секторов биотехнологий и промышленных технологий составила 3,3% и 2,7% соответственно. Всего в прошлом году было заключено 124 сделки. Практически столько же их было в 2017 году, однако суммы привлекаемых стартапами средств от венчурных инвесторов выросли — их объем достиг $409 млн. «Причиной такого роста стали четыре крупные сделки в секторе ИТ, включая привлечение $80 млн инвестиций российско-швейцарским стартапом WayRay, занимающимся разработкой и производством дисплеев дополненной реальности для автомобилей,— отмечает господин Басов.— Эта тенденция сохранилась и в первом полугодии 2019 года. В первые шесть месяцев этого года сектор IT также оставался самым большим по объему венчурных инвестиций за счет крупной сделки. Она привела к тому, что венчурный рынок показал в первом полугодии 2019 года почти трехкратный рост до $250 млн. Выросло и количество сделок — если динамика сохранится, в этом году их будет вдвое больше, чем в 2018 году».

Кирилл Сарханянц