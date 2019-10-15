Азербайджан направил ноту протеста в МИД России из-за визита депутата в Карабах

Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за посещения депутатом Госдумы Константином Затулиным Нагорного Карабаха, который республика назвала «оккупированной территорией Азербайджана». Господин Затулин, комментируя заявление азербайджанской стороны, отметил, что конференция «Форум друзей Арцаха», которую он посещал, была международной, однако протест был выражен только России.

«В этой конференции участвовали 150 гостей из 30 стран мира. Очень представительная делегация, в которой были сенаторы Соединенных Штатов. Я что-то ничего не слышал по поводу нот Азербайджана в связи с участием Франции, Германии, Соединенных Штатов и так далее»,— сказал господин Затулин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что выступал за мирное решение территориальной проблемы на форуме, но уже получил «кучу оскорблений» со стороны официальных лиц и простых граждан Азербайджана.

Напомним, в 1988 году Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года прошел референдум, по результатам которого 99,98% населения высказались за полную независимость от Азербайджана. Баку признал незаконным данный акт и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха. Несколько дней спустя распался СССР. На фоне этого возник вооруженный конфликт. Военные действия продолжались до 1994 года, когда было заключено соглашение о бессрочном прекращении огня. В мае соглашению исполнилось 25 лет, однако процесс урегулирования все еще продолжается.

О том, что делали в Армении и Азербайджане для восстановления доверия,— в материале “Ъ” «Перемирие в Нагорном Карабахе готовят к миру».