СМИ: 20 октября Saudi Aramco может объявить о своем IPO

По данным источников Financial Times, официальное объявление о начале IPO государственной саудовской нефтедобывающей компании Saudi Aramco может состояться 20 октября. Сообщается, что правительство страны намерено подписать документы о первичном размещении акций уже в конце этой недели, спустя несколько дней об этом официально объявит менеджмент компании.

Вчера глава правления Saudi Aramco Ясир ар-Рамаян заявил, что компания объявит о долгожданном IPO «очень-очень скоро, IPO состоится раньше, чем вы ожидаете». Ранее стало известно, что власти страны намерены разместить в ноябре для местных инвесторов на саудовской фондовой бирже около 3% акций Saudi Aramco.

В следующем году размещение акций для международных инвесторов может пройти на одной из зарубежных бирж. В ходе размещения инвесторы могут оценить всю компанию, по разным подсчетам, в $1,5–2 трлн.

Евгений Хвостик