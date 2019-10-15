Убийцы многодетной матери в поселке Псебай получили длительные сроки колонии

Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой, жительницы поселка Псебай, сообщила пресс-служба суда, а также прокуратуры края. По приговору суда Савелий Никифоров отправится в колонию строго режима на 19 лет, несовершеннолетний Максим Бондаренко – на 9 лет и 11 месяцев (будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а после наступления совершеннолетия – в колонии общего режима).

Вместе с убийцами женщины на скамье подсудимых находились Роман Красов и Артем Курганов, которые не имеют отношения к убийству, но совершали другие преступления вместе с Никифоровым и Бондаренко, суд назначил им наказание, соответственно, в виде полутора лет колонии и года лишения свободы условно (Курганов на момент совершения преступления также был несовершеннолетним). Приговором установлено, что ночью 14 мая 2018 года Никифоров и Бондаренко, находившиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, избили свою знакомую Наталью Дмитриеву, затем изнасиловали ее и задушили. Родственники Натальи Дмитриевой выложили в социальных сетях фотографии убитой, что вызвало большой общественный резонанс, жители поселка Псебай вышли на стихийные сходы, где высказали претензии местной власти и правоохранительным органам. В итоге глава поселка и начальник районного отдела полиции ушли в отставку.

Анна Перова, Краснодар