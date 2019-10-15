Новая Женщина-Кошка

Режиссер Мэтт Ривз утвердил американскую актрису и модель Зои Кравиц на главную женскую роль в предстоящем продолжении франшизы о Бэтмене.

По сообщениям источников, близких к производству картины, решение об утверждении Кравиц было принято в выходные после продолжительных кастингов вместе с Робертом Паттинсоном, который будет играть самого Темного рыцаря. Бен Аффлек, сыгравший Бэтмена в трех последних фильмах, как известно, от продолжения съемок отказался. Атмосфера новых частей (а студия планирует трилогию) будет ближе к нуару.

На роль Женщины-Кошки также пробовались кубинская актриса Ана де Армас, Элла Балинска, сыгравшая Джейн в новых «Ангелах Чарли» и Эйса Гонсалез, известная по последней части «Форсажа».

Женщина-Кошка — один из классических врагов Бэтмена. Она появилась в 60-х годах прошлого века. В разное время Кошку играли Джули Ньюмар, Ли Меривезер, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй. Нынешняя исполнительница роли Зои Кравиц известна своими работами в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Фантастические твари и где они обитают», а также сериале «Большая маленькая ложь».

Новая часть серии фильмов о Бэтмене появится на экранах 25 июня 2021 года. О сюжете предстоящей картины пока ничего не известно.