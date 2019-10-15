«Эксмо» потребовало возбудить административные дела против пользователей Avito

Издательство «Эксмо» обратилось в полицию с требованием возбудить административные дела против шести пользователей Avito, сообщил гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко газете «Ведомости». По его словам, эти пользователи разместили объявления о продаже электронных версий книг издательства.

«Эксмо» настаивает, что таким образом пользователи нарушили ст. 7 КоАП («Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»). Согласно закону, за нарушение этой статьи грозит штраф до 2 тыс. руб. и конфискация контрафактных электронных экземпляров.

В Avito объяснили, что пользователи сами должны проверять свои объявления на соответствие закону, так как это прописано в условиях использования сервиса. «Компания не выполняет функции правоохранительных, судебных, надзорных и иных компетентных органов и не вправе дублировать их функционал»,— сказал представитель компании.

Ранее борьбу с пиратскими контентом начала социальная сеть «ВКонтакте». Она подписала антипиратский меморандум, тем самым обязалась удалять книги, которые публикуются вопреки желанию правообладателей. Соцсеть заключила соглашение с крупными издателями — «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина Паблишер», «Аудиокнига», «ЛитРес».

О том, что происходит с антипиратским меморандумом, читайте в публикации “Ъ” «Пиратам вернули меморандум».