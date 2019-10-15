В систему гражданской обороны Перми вошли 12 спасательных служб

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании спасательных служб гражданской обороны города. Как следует из документа, в перечень этих организаций вошли 12 служб: автотранспортная спасательная служба, спасательная служба убежищ и укрытий, спасательная служба торговли и питания, спасательная служба ритуальных услуг, инженерная спасательная служба, спасательная служба оповещения и связи, спасательная служба теплоснабжения, спасательная служба газоснабжения, спасательная служба электроснабжения, спасательная служба охраны общественного порядка, спасательная служба водоснабжения и противопожарная спасательная служба.

Службы создаются в целях организации и осуществления мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Спасательные подразделения привлекаются для ликвидации последствий стихийных и экологических бедствий, эпидемий, эпизоотии, эпифитотий, крупных аварий и катастроф, а также террористических актов, ставящих под угрозы жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.