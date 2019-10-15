«Траст» продаст акции «Русснефти» Гуцериева на 62 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», иначе 25% уставного капитала компании, сообщила газета «Ведомости». «Русснефть» входит в сто крупнейших российских компаний по объему и реализации продукции. Основным владельцем компании является Михаил Гуцериев.

Продажа пакета кумулятивных привилегированных акций нефтегазовой компании пройдет тремя лотами. Заявки принимаются до 12 ноября, сами торги состоятся 14 ноября. Для участия в торгах необходимо внести обеспечение в 500 млн руб. по каждому из лотов. 25% «Русснефти» могут быть проданы за 62,2 млрд руб.

Кто уже подал заявки, почему «Траст» решил продать акции «Русснефти» и подал ли заявку на участие «Сафмар» Михаила Гуцериева — неизвестно. Представители «Сафмара», «Русснефти» и «Траста» не стали комментировать «Ведомостям» информацию о торгах. По информации источника газеты, «Сафмар», господин Гуцериев и его структуры не намерены участвовать в аукционе. Сейчас семье Гуцериевых принадлежит около 47% голосующих акций.

Как сообщает издание, продажа 25% нефтегазовой компании может помочь «Трасту» снизить общий долг на 3,5%. Всего банк должен кредиторам, в том числе ЦБ, 1,8 трлн руб.

Напомним, 14 октября в СМИ появилась информация о переговорах Михаила Гуцериева и «Траста» по урегулированию долга в 140 млрд руб., возникшего по итогам санации Бинбанка и Рост-банка. В 2017 году Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов в качестве компенсации затрат ЦБ на санацию передали на баланс Бинбанка и Рост-банка акции девелоперов «Интеко» и А101, а также 25% привилегированных акций «Русснефти».

О системе выплат дивидендов в нефтегазовой компании — в материале “Ъ” «Акционеры Русснефти подождут три года».