60 лет назад «Огонек» опубликовал фотоснимок обратной стороны Луны, впервые в мире сделанный советской межпланетной автоматической станцией. Тогда она называлась «Лунник-3» и была третьей из серии аппаратов, запущенных с космодрома Байконур в 1959 году для изучения спутника нашей планеты. «Фотоаппараты, установленные на борту советской межпланетной станции, сделали человечеству невиданный подарок: они "увидели"» и сфотографировали никогда не наблюдавшуюся ранее сторону Луны»,— писал журнал. На снимке были уже нанесены названия деталей лунного ландшафта — море Москвы, море Мечты, хребет Советский, кратеры Циолковский, Ломоносов, Жолио-Кюри… «Огонек» очень подробно рассказал о том, как происходил полет и фотосъемка. Впервые в мире станция совершила «гравитационный маневр» для выхода на селеноцентрическую орбиту. Еще одно достижение советских ученых — постоянная ориентация станции во время фотографирования и наведения фотоаппаратов на поверхность Луны. Как и было запланировано, станция в момент съемки оказалась как раз на прямой линии, соединяющей Солнце и Луну. Фотографирование производилось с расстояния 66 тысяч километров от поверхности нашего спутника. И еще надо было придумать, как сохранить фотоматериалы от космического излучения, автоматически их обработать и передать эту информацию на Землю. Для этого использовались технологии передачи кинофильмов телевизионными центрами. Снимки преодолели полмиллиона километров космического пространства. И были ясными и разборчивыми. Причем съемка производилась в невыгодных условиях освещения при «полной Луне». Для этого была предусмотрена специальная технология увеличения контрастности изображения.

«Луна сфотографирована, изображение передано на Землю»,— вот так скромно и деловито журнал подводил итоги самого блестящего космического эксперименте конца 50-х годов.

Нам действительно было чем гордиться. Начиная с первого спутника, запущенного в октябре 1957-го (всего двумя годами раньше!), мы уверенно шли от победы к победе. И верили, что скоро «и на Марсе будут яблони цвести».