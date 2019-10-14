Сирийские войска вошли в Манбидж

Правительственные войска Сирии вошли в контролируемый курдами Манбидж, сообщает агентство SANA. Они намерены защитить местных граждан от турецкой агрессии.

Накануне сообщалось, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, «чтобы дать отпор турецкой агрессии», и намерены быть там уже через 48 часов. Курдский политик Ахмед Сулейман рассказал агентству Reuters, что договоренность на этот счет была достигнута на российской авиабазе Хмеймим.

Напомним, Турция начала операцию в Сирии 9 октября, поставив своей целью ликвидацию курдских формирований, которые Анкара считает террористическими. Обеспокоенность наступлением выразили многие государства, в частности США и члены Евросоюза. Турция в ответ заявила, что ЕС не имеет права ее «поучать» борьбе с террористами.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».