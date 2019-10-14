Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд во время переговоров в Эр-Рияде 14 октября обсудили военно-техническое сотрудничество. Кроме того, на переговорах обсуждалось сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности, культурно-гуманитарной сферы, сообщается на сайте Кремля.

Как уточнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, по поводу возможных поставок С-400 в Саудовскую Аравию «пока нечего сказать, имеются планы» (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что диалог по военно-техническом сотрудничеству будет продолжаться.

Дмитрий Песков также сообщил, что на переговорах обсуждались цены на нефть. По его словам, «эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования этого рынка доказана, она себя подтвердила».

По его словам, во время визита Владимиру Путину подарили картину с орнаментом, который обычно изображается на арабских коврах. Он, в свою очередь, подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета, натренированного на охоту на птиц, а наследному принцу Мухаммеду бен Сальману — «высокохудожественное изделие из бивня мамонта».

Напомним, по итогам переговоров между Россией и Саудовской Аравией стороны подписали 21 документ о сотрудничестве в различных областях: космической деятельности, торговле и экономике, научно-технологической сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве, культуре и т. д.

О чем договорились Россия и Саудовская Аравия во время визита Владимира Путина — в материале “Ъ” «Прорыв в отношениях».