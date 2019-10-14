Правящая партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» экс-премьера Ярослава Качиньского одержала победу на парламентских выборах с 43,59% голосов, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии. Это позволит партии занять больше половины мест в Сейме и сформировать правительство. Партия «Гражданская коалиция» набрала 27,4% голосов избирателей.

Парламентские выборы прошли в Польше 13 октября. Граждане избирали 460 депутатов Сейма и 100 представителей Сената. В борьбе за депутатские мандаты участвовали девять политических партий и объединений. «Право и справедливость», несмотря на напряженность в отношениях с Брюсселем и обвинения со стороны оппозиции в подрыве демократии, была фаворитом.

О подготовке к выборам — в публикации “Ъ” «Польша остается консервативной».