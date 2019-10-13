В Польше начались выборы в парламент

В Польше открылись избирательные участки для выбора членов Национального собрания — парламента. Гражданам страны предстоит избрать 460 депутатов нижней палаты (Сейма) и 100 представителей верхней палаты (Сената).

В борьбу за депутатские мандаты включились девять политических партий и объединений. Фаворитом выборов является правящая партия «Право и справедливость» экс-премьера Ярослава Качиньского.

Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе, в Сенат — по одномандатным избирательным округам. Правом голоса обладают около 30 млн поляков.

О проходящих выборах в Польше, читайте в публикации “Ъ” «Польша остается консервативной».