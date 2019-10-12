Польша остается консервативной

Правящая партия «Право и справедливость» экс-премьера Ярослава Качиньского готовится одержать победу на воскресных парламентских выборах в Польше. Несмотря на напряженность в отношениях с Брюсселем и обвинения со стороны оппозиции в подрыве демократии, консерваторы сохраняют популярность и значительно опережают соперников. На отношения Варшавы с Москвой выборы едва ли окажут влияние: несмотря на декларацию готовности к диалогу, Польша предъявляет к России целый список требований, первое из которых — это возвращение обломков президентского самолета Ту-154М.

В субботу в Польше — день тишины: запрещена любая предвыборная агитация и публикация результатов опросов общественного мнения. Впрочем, все они в последние месяцы неизменно свидетельствуют об одном: первое место на выборах вновь займет правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) экс-премьера Ярослава Качиньского — брата-близнеца президента Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Согласно последнему, опубликованному в пятницу опросу, проведенному компанией IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, ПиС почти вдвое опережает конкурентов из оппозиционного объединения «Гражданской коалиции».

За партию власти готовы проголосовать почти 42% избирателей, за либералов во главе с главной оппозиционной партией «Гражданская платформа» — 22%. Согласно другим опросам, поддержать ПиС могут до 50% участников голосования. Это означает, что за последние четыре года консерваторы смогли не только сохранить, но и увеличить численность своего электората. В 2015 году партия Ярослава Качиньского получила 37,5% голосов в Сейм. Теперь же ее поддержка стремится к 50-процентному рубежу, что гарантирует ей парламентское большинство (хотя еще не дает права преодолевать вето со стороны президента страны).

Традиционный электорат консерваторов — сельские жители и малообеспеченные слои населения. Им особенно близко стремление ПиС увязывать политику и традиционные католические ценности. К таковым, как уверен господин Качиньский, едва ли не прежде всего относится признание семьи как единицы, состоящей исключительно из «мужчины, женщины и детей». Для их поддержки была разработана обширная программа льгот, а также программа детских пособий «500 плюс». Благодаря ей поляки ежемесячно получают 500 злотых (130$) на каждого ребенка независимо от уровня их материального положения.

Хотя оппоненты опасались, что расширение социальных льгот станет непосильной нагрузкой для бюджета, правительству удалось сохранить показатели экономического роста: в 2017 году он составил 4,8% ВВП, а в 2019-м — 5,1%.

На поддержку семьи и расширение доступа к социальным благам направлена и предвыборная программа партии под названием «Польская модель государства всеобщего благосостояния». В ней партия господина Качиньского обещает удвоить МРОТ к концу 2023 года, расширить программу пенсионных выплат, увеличить расходы на здравоохранение и модернизировать больницы и учебные заведения.

Вместе с тем столь консервативная политика Варшавы неоднократно подвергалась резкой критике — не только со стороны либеральной части польского общества, но и со стороны западных партнеров. В 2016 году по стране прокатилась волна протестов, после того как инициированный депутатами ПиС закон о полном запрете абортов (которые и так сейчас практически запрещены в Польше) прошел в Сейме первое чтение. Брюссель не раз обвинял Варшаву в отсутствии верховенства права и ограничении свободы СМИ. В декабре 2017 года Евросоюз даже инициировал штрафную процедуру «из-за угрозы нарушения основных ценностей ЕС» в Польше. А на этой неделе Еврокомиссия подала в Суд ЕС иск против Варшавы, обвинив польские власти в нарушении европейского законодательства и ущемлении независимости польских судей.

В условиях натянутых отношений с ЕС дополнительным козырем правящей партии в предвыборный период стали теплые отношения Варшавы с Вашингтоном.

Хотя Дональд Трамп и отменил сентябрьский визит в Польшу, уже к рождеству польские граждане могут получить право безвизового въезда в США.

А вот на отношения с Россией выборы едва ли повлияют. В предвыборной программе декларируется желание «улучшить отношения с Россией», ведь они необходимы «не только обеим странам и нациям, но и всему региону и континенту». В то же время в Варшаве дают понять, что улучшать отношения должна Москва. Для потепления нужна «воля обеих стран», и у польской стороны «такая воля есть» — а у Москвы ее нет, как можно понять из программы. «Мы ожидаем пересмотра российской политики в этом вопросе,— отмечается в документе.— Ожидаем, что Россия выполнит резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно возвращения в Польшу потерпевшего крушение правительственного самолета Ту-154М». Последнее требование даже выделено жирным шрифтом — однако в Москве не раз заявляли, что до завершения расследования в Следственном комитете РФ этого не произойдет.

Как заверил “Ъ” доцент СПбГУ Игорь Грецкий, заявления ПиС об улучшении диалога с Москвой останутся лишь на бумаге. «Политический истеблишмент Польши давно достиг консенсуса относительно России,— считает он.— Поляки согласны, что Россия проводит агрессивную политику в отношении своих соседей и безответственную политику в отношении Польши конкретно». Эксперт также напомнил, что согласно Чикагской конвенции обломки самолета давно должны были быть переданы польской стороне, но Россия этого не сделала. «В 2012 году Валентина Матвиенко была в Польше и обещала выполнить это обязательство в течение следующих нескольких месяцев, но действий не последовало»,— указал он.

Марина Коваленко, Галина Дудина