СКР отпустил активиста, которого СМИ называли организатором массовых беспорядков 27 июля

Следственный комитет России (СКР) отпустил 19-летнего активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича после допроса, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram. У господина Кулинича был изъят мобильный телефон, поэтому он не может выйти на связь, пояснил следователь СКР адвокату «Агоры» Григорию Червонному. По данным «ОВД-Инфо», сейчас у господина Кулинича статус свидетеля.

Господина Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл организатором массовых беспорядков в Москве 27 июля, задержали 14 октября. Как сообщил его брат Всеволод, утром того же дня к ним с обыском пришли около десяти сотрудников правоохранительных органов. Причиной следственных действий силовики назвали статью о массовых беспорядках, они изъяли технику, обыскали квартиру и составили протокол об изъятии.

Позже СКР заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая. Господин Кулинич в релизе не упоминается. Еще два человека, чьих имен СКР не называет, «узнав о проведении следственных действий, скрылись».

Летом в столице проходили массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу и против политических репрессий. На акциях 27 июля и 3 августа были задержаны более чем по тысяче человек. Несколько людей были приговорены к реальным срокам.

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