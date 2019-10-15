«Аромамаслами можно заменить антибиотики»

В сентябре французская косметическая марка Puressentiel объявила о выходе на российский рынок. «Коммерсантъ Стиль» встретился с основателями марки Изабель и Марко Паккьони и обсудил перспективы.
— Марка только приходит на рынок или вы уже продаетесь в России?
— Запуск марки состоялся год назад. И этот год в основном ушел на организационные моменты и на юридическое оформление. То есть фактически марка сейчас запускается на российском рынке. Мы создали ее в 2005 году и сейчас представлены уже в 90 странах, но к России мы подошли только сейчас.
В России, возможно, это пока еще не так распространено, поэтому, как раз с этой точки зрения, как нам кажется, мы приходим в Россию как раз вовремя. Ну и, конечно же, вопрос стоял в том, чтобы найти хороших партнеров, чтобы достойно представить марку. Их поиск партнеров и принятие финального решения заняло пять лет. У нас семейное предприятие, независимое. Да, мы амбициозны, у нас большие планы, большие устремления, но мы не торопимся. Мы можем ждать и постепенно идти к своей цели. Понимаем, конечно, что, скорее всего, на это потребуется не один год.
— Поделитесь планами по завоеванию рынка?
— Мы хотели бы стать номером один в нашей нише — это натуральная косметика, космецевтика. Мы считаем, что на сегодняшний момент сильных конкурентов у нас на рынке нет. Весь смысл в том, что мы не производим косметику, а предлагаем людям здоровый образ жизни.
— Вы говорите о том, что марка посвящена здоровому образу жизни, здоровью. А вы можете назвать себя приверженцами такого образа жизни?
— Да, ведь именно поэтому мы и основали именно эту марку, это наша глубокая внутренняя убежденность. У нас трое детей, и мы всегда растили и лечили своих детей только при помощи натуральных средств, натуральных препаратов, потому как сами с детства были приучены именно к препаратам, основанным на травах. Многие уходят от медикаментозных препаратов в пользу препаратов, основанных на натуральных компонентах, которые не вредят здоровью. Ароматерапия на самом деле оказывает наиболее мощное воздействие даже по сравнению с лекарственными препаратами.
— То есть вы отказываетесь от антибиотиков?
— Есть много испытаний, которые доказывают, что ароматерапией можно добиться лучших результатов в борьбе с бактериальной инфекцией, чем при применении антибиотиков. И сегодня есть такое направление, когда разрабатываются препараты, которые сочетают как медикаментозные компоненты, так и компоненты ароматические.
Медикаменты это что — это те же в основном природные компоненты, но которые были обработаны химическим путем и переведены в химическую формулу препаратов. У нас, например, есть масло гаультерии, которое используется как продукт для снятия боли в суставах и мышцах и это та же молекула, которая содержится в аспирине.
— А кто разрабатывает стратегию развития марки, кто придумывает, какие продукты выпускать?
— Мы вместе. 15 лет назад, когда мы начинали, то понимали, что эфирные масла — это хорошо. Но нужно было доказывать людям, что это эффективно, что это работает. Это потребовало больших инвестиций в сферу именно клинических исследований. Нужны были доказательства.
Наша лаборатория находится на юге Франции, в Провансе. Сами эфирные масла, растительные масла, натуральные экстракты мы получаем со всего мира. Из России мы сейчас обсуждаем возможность поставки эфирного масла сибирского кедра, поскольку это ваше уникальное растение, и масло, полученное из него, обладает уникальными свойствами.
— Открывая новые рынки, думаете ли вы о том, что каждой стране нужен свой специальный продукт? Скажем, для России что-то одно, для Бельгии, для Канады — другое?
— Конечно, люди все очень разные, но проблемы примерно одинаковые, и если продукт помогает при мышечных болях в России, он также будет помогать и в Китае, и в Канаде.
— Кстати, почему марка так называется? Для русского языка довольно «неудобное» слово.
— Название мы придумали вместе, и нам очень повезло, что удалось зарегистрировать его практически во всех странах мира. Возможно, да, на русском оно несколько сложновато к восприятию. Pure — значит чистый, это продукты, которые произведены исключительно на природных ингредиентах, без добавления синтезированных химических компонентов. Essentiel — в этом смысле названия означает основной, важный, жизненно необходимый.
— Какой продукт вы выпустили первым, и продается ли он еще?
— Это был очищающий спрей для воздуха, и сейчас он продается по всему миру примерно каждые 12 секунд. В состав спрея входит 41 эфирное масло, он обладает способностью убивать вирусы, бактерии и очищать воздух в помещении.
— Как вы тестируете свои средства?
— В зависимости от продукта, прежде всего в лаборатории.
Результаты этих исследований доступны, они есть на сайте компании, они открыты. Тот же очищающий спрей, например, по нему есть большее количество исследований: скажем, последние результаты тестов были опубликованы в журнале «Астма», который является французским референтным изданием в этой сфере.
— Сложно ли это — работать в семейном бизнесе?
— Мы просто не могли бы работать иначе. И у нас не история бизнеса, а история жизни. Когда работаешь семьей, то намного больше доверия. Наш сын тоже с нами трудится, мы рады этому. Каждый из нас взял на себя работу в определенной сфере: в целом это наше общее детище, ради которого мы живем.