«Аромамаслами можно заменить антибиотики» Что такое косметика на эфирных маслах и как из этого сделать бизнес

В сентябре французская косметическая марка Puressentiel объявила о выходе на российский рынок. «Коммерсантъ Стиль» встретился с основателями марки Изабель и Марко Паккьони и обсудил перспективы.

— Марка только приходит на рынок или вы уже продаетесь в России?

— Запуск марки состоялся год назад. И этот год в основном ушел на организационные моменты и на юридическое оформление. То есть фактически марка сейчас запускается на российском рынке. Мы создали ее в 2005 году и сейчас представлены уже в 90 странах, но к России мы подошли только сейчас.

Основной посыл — это натуральность и продукты для здоровья, основанные на натуральных ингредиентах. Это очень популярный тренд в Европе.

В России, возможно, это пока еще не так распространено, поэтому, как раз с этой точки зрения, как нам кажется, мы приходим в Россию как раз вовремя. Ну и, конечно же, вопрос стоял в том, чтобы найти хороших партнеров, чтобы достойно представить марку. Их поиск партнеров и принятие финального решения заняло пять лет. У нас семейное предприятие, независимое. Да, мы амбициозны, у нас большие планы, большие устремления, но мы не торопимся. Мы можем ждать и постепенно идти к своей цели. Понимаем, конечно, что, скорее всего, на это потребуется не один год.

— Поделитесь планами по завоеванию рынка?

— Мы хотели бы стать номером один в нашей нише — это натуральная косметика, космецевтика. Мы считаем, что на сегодняшний момент сильных конкурентов у нас на рынке нет. Весь смысл в том, что мы не производим косметику, а предлагаем людям здоровый образ жизни.

— Вы говорите о том, что марка посвящена здоровому образу жизни, здоровью. А вы можете назвать себя приверженцами такого образа жизни?

— Да, ведь именно поэтому мы и основали именно эту марку, это наша глубокая внутренняя убежденность. У нас трое детей, и мы всегда растили и лечили своих детей только при помощи натуральных средств, натуральных препаратов, потому как сами с детства были приучены именно к препаратам, основанным на травах. Многие уходят от медикаментозных препаратов в пользу препаратов, основанных на натуральных компонентах, которые не вредят здоровью. Ароматерапия на самом деле оказывает наиболее мощное воздействие даже по сравнению с лекарственными препаратами.

— То есть вы отказываетесь от антибиотиков?

— Есть много испытаний, которые доказывают, что ароматерапией можно добиться лучших результатов в борьбе с бактериальной инфекцией, чем при применении антибиотиков. И сегодня есть такое направление, когда разрабатываются препараты, которые сочетают как медикаментозные компоненты, так и компоненты ароматические.

Медикаменты это что — это те же в основном природные компоненты, но которые были обработаны химическим путем и переведены в химическую формулу препаратов. У нас, например, есть масло гаультерии, которое используется как продукт для снятия боли в суставах и мышцах и это та же молекула, которая содержится в аспирине.

— А кто разрабатывает стратегию развития марки, кто придумывает, какие продукты выпускать?

— Мы вместе. 15 лет назад, когда мы начинали, то понимали, что эфирные масла — это хорошо. Но нужно было доказывать людям, что это эффективно, что это работает. Это потребовало больших инвестиций в сферу именно клинических исследований. Нужны были доказательства.

Наша лаборатория находится на юге Франции, в Провансе. Сами эфирные масла, растительные масла, натуральные экстракты мы получаем со всего мира. Из России мы сейчас обсуждаем возможность поставки эфирного масла сибирского кедра, поскольку это ваше уникальное растение, и масло, полученное из него, обладает уникальными свойствами.

— Открывая новые рынки, думаете ли вы о том, что каждой стране нужен свой специальный продукт? Скажем, для России что-то одно, для Бельгии, для Канады — другое?

— Конечно, люди все очень разные, но проблемы примерно одинаковые, и если продукт помогает при мышечных болях в России, он также будет помогать и в Китае, и в Канаде.

Основатели марки Puressentiel Марко и Изабель Паккьони

— Кстати, почему марка так называется? Для русского языка довольно «неудобное» слово.

— Название мы придумали вместе, и нам очень повезло, что удалось зарегистрировать его практически во всех странах мира. Возможно, да, на русском оно несколько сложновато к восприятию. Pure — значит чистый, это продукты, которые произведены исключительно на природных ингредиентах, без добавления синтезированных химических компонентов. Essentiel — в этом смысле названия означает основной, важный, жизненно необходимый.

— Какой продукт вы выпустили первым, и продается ли он еще?

— Это был очищающий спрей для воздуха, и сейчас он продается по всему миру примерно каждые 12 секунд. В состав спрея входит 41 эфирное масло, он обладает способностью убивать вирусы, бактерии и очищать воздух в помещении.

— Как вы тестируете свои средства?

— В зависимости от продукта, прежде всего в лаборатории.

Это могут быть тесты на людях, на фокусной группе. Но на животных средства мы не тестируем никогда.

Результаты этих исследований доступны, они есть на сайте компании, они открыты. Тот же очищающий спрей, например, по нему есть большее количество исследований: скажем, последние результаты тестов были опубликованы в журнале «Астма», который является французским референтным изданием в этой сфере.

— Сложно ли это — работать в семейном бизнесе?

— Мы просто не могли бы работать иначе. И у нас не история бизнеса, а история жизни. Когда работаешь семьей, то намного больше доверия. Наш сын тоже с нами трудится, мы рады этому. Каждый из нас взял на себя работу в определенной сфере: в целом это наше общее детище, ради которого мы живем.

Беседовала Ирина Кириенко