Белгородэнерго подключило к сетям газонаполнительные компрессорные станции в семи районах области

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За 9 месяцев «Россети Центр Белгородэнерго» выполнило 4 475 договоров технологического присоединения общей мощностью 94,55 МВт. К электрическим сетям подключено 3 653 физических лица (53,12 МВт) и 822 юридического лица (41,42 МВт), в числе которых предприятия агропромышленного комплекса, предприятия малого бизнеса, социальные учреждения.

К наиболее крупным объектам совокупной потребляемой мощностью свыше 4,5 МВт относится сеть из 7 газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), расположенных в крупных городах и районных центрах области. Для обеспечения АГНКС заявленной мощностью филиал построил 2,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи и установил 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. На питающих станции линиях электропередачи установлено 7 реклоузеров и 14 разъединителей 10 кВ, которые в случае аварийных ситуаций будут мгновенно отключать поврежденный участок сети, резервировать большую часть нагрузки и обеспечивать безопасность работы АГНКС.

В списке предприятий АПК и социально значимых объектов технологического присоединения текущего года — ровеньской завод по производству сыров и другой молочной продукции (1600 кВт), новые производственные линии белгородского завода «Верофарм» (3000 кВт), хранилище для фруктов ООО «Сады Белогорья» в Яковлевском районе (700 кВт), тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов ООО «Грибы Белогорья» (600 кВт), общеобразовательная школа на 1000 мест в поселке Разумное Белгородской области (512 кВт).

В общей сложности в текущем году филиал планирует выполнить не менее 7 тыс. договоров технологического присоединения мощностью 168,5 МВт. На подключение льготной категории заявителей до 150 кВт планируется направить порядка 500 млн руб.

Техприсоединение осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Средняя продолжительность выполнения договора ТП льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 53 дня, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) — 70 дней.

Напомним, заявку на технологическое присоединение теперь можно подать и в электронном виде - через личный кабинет клиента на официальном сайте компании по адресу: http://www.mrsk-1.ru. Данный сервис экономит время, поскольку дает возможность отслеживать статус исполнения договора и обмениваться документами в процессе техприсоединения. Для потребителей с ограниченным доступом в Интернет в каждом районе открыты офисы обслуживания потребителей. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы филиал выполняет «под ключ».