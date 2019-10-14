Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США). Их удостоили награды за «экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».

Как рассказали в Нобелевском комитете, лауреаты премии внедрили новый подход к проведению исследований, благодаря чему удалось получить «более достоверные ответы», чтобы выявить наилучшие способы борьбы с бедностью. Разработанный экономистами подход состоит в том, чтобы исследования проводились по «более мелким, более упорядоченным вопросам». В качестве примера приводится исследование на тему «наиболее эффективных мер по улучшению здоровья детей».

This year’s Laureates have introduced a new approach to obtaining reliable answers about the best ways to fight global poverty. It divides this issue into smaller, more manageable questions – for example, the most effective interventions for improving child health.#NobelPrize pic.twitter.com/faQTTZhJqI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

«В середине 1990-х годов лауреат экономических наук Майкл Кремер и его коллеги продемонстрировали, насколько действенным может быть экспериментальный подход, используя полевые эксперименты для проверки ряда мер, которые могут улучшить уровень школьного образования в западной Кении»,— говорится в пресс-релизе комитета.

Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло позднее провели аналогичные исследования и в других странах, включая Индию. Их экспериментальные методы исследования в настоящее время «доминируют в экономике развития», отметили в Нобелевском комитете.

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы. Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии. Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме 10 декабря.