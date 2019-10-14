Новак: Россия до конца года будет исполнять сделку ОПЕК+ на 100%

Россия нацелена исполнять сделку ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года, уже в октябре исполнение соглашения составит 100%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума.

«Мы нацелены и привержены тому, чтобы исполнять сделку в полном объеме (до конца текущего года.— “Ъ”)»,— сказал господин Новак. Глава российского Минэнерго добавил, что ОПЕК+ не обсуждает изменение условий соглашения о сокращении добычи нефти.

В сентябре 2019 года страны—участницы соглашения ОПЕК+ перевыполнили сделку на 38%. Россия в минувшем месяце сократила добычу на 200 тыс. баррелей в сутки (соглашение предусматривало сокращение на 228 тыс. б/с), выполнив сделку лишь на 88%. РФ в мае—июле перевыполняла свои обязательства из-за загрязнения нефтепровода «Дружба» и приостановки транзита нефти по нему, а в августе страна стала интенсивно наращивать производство для исполнения обязательств.

Подробнее о соглашении ОПЕК+ — в материале “Ъ” «ОПЕК+ идет вниз».