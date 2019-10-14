Россия может потратить 390 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта

На развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий в России до 2025 года понадобится 56,8 млрд руб. из бюджета и 334,9 млрд руб. из внебюджетных источников. Эти данные приводятся в дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Документ (.pdf) опубликован на сайте Минкомсвязи.

Как уточняется в дорожной карте, озвученные суммы — это пока лишь «оценка требуемого финансирования». Точные суммы «будут уточнены в ходе разработки федпроекта по искусственному интеллекту», говорится в документе.

«Помимо финансирования, указанного в таблице, на преодоление барьеров развития искусственного интеллекта необходимо выделить 33,2 млрд руб. <…> В случае выделения финансирования в меньшем объеме, чем указанном в данном разделе, предлагается уменьшать объем финансирования пропорционально по всем — субтехнологиям»,— добавляет Минкомсвязь.

Дорожная карта уже получила одобрение президиума правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий, передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий. Стратегия носит рамочный характер — конкретные целевые показатели установит федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая экономика», который должны подготовить до 15 декабря.

Подробности — в публикации “Ъ” «Моральный кодекс строителей интеллекта».