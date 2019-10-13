В Ростовской области в ДТП погибли четыре человека, трое пострадали

В поселке Целина Ростовской области на объездной дороге столкнулись два легковых автомобиля (Lada Priora и ВАЗ-2106), в результате погибли четыре человека, один из них ребенок. Еще три человека пострадали, среди них двое детей, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным главного управления МВД России по региону, авария произошла в 17:15 на 27-м километре дороги Егорлыкский район – Сальск. Других подробностей пока не сообщается. Как пишет местное издание Donday, водитель Lada Priora, предположительно, выехал на встречную полосу.