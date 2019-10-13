Минздрав заявил о сокращении пассивного курения на 40%

Распространенность пассивного курения в России снизилась на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря антитабачной кампании.

«Речь идет о нескольких миллионах человек. Социологическое исследование показало, что 8-9 из 10 бывших курильщиков поддерживают антитабачное законодательство»,— сказал господин Салагай. Он также напомнил, что курение табака способствует развитию смертельно опасных заболеваний.

Ранее Минздрав выступил за ужесточение антитабачного законодательства и предложил приравнять вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам. Ведомство считает, что системы нагревания стимулируют появление никотиновой зависимости у молодежи. Инициативу поддержало правительство.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Из общественных мест исключают любой дым».

О том, эффективны ли антитабачные кампании,— в материале “Ъ” «Минздраву достаточно предупреждать».