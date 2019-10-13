За поддержку экоактивистов в Лондоне арестовали бельгийскую принцессу

В Лондоне арестовали 63-летнюю бельгийскую принцессу Эсмеральду во время сидячей забастовки экоактивистов, сообщила газета The Telegraph. Ее сопроводили в полицейский фургон с Трафальгарской площади, а после отпустили без предъявления обвинений.

Экоактивисты движения Extinction Rebellion в понедельник, 7 октября, начали в разных странах акцию, в рамках которой они блокируют улицы и дороги, чтобы привлечь внимание к изменению климата и другим экологическим проблемам. Акции протеста прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Амстердаме, Нью-Йорке, Сиднее и других городах.

В апреле активисты Extinction Rebellion уже проводили акции в Лондоне, тогда они длились восемь дней, было задержано в общей сложности более 1,1 тыс. человек.

Подробнее о борьбе активистов в Великобритании — в материале “Ъ” «Некоторые не любят погорячее».