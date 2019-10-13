Некоторые не любят погорячее

На этой неделе десятки городов мира охватили многотысячные протесты экоактивистов, требующих немедленного объявления чрезвычайного положения и принятия срочных мер против изменения климата. Организатор протестов — британское движение Extinct Rebellion («Восстание против вымирания»). “Ъ” решил сравнить, как борются с изменением климата в протестующей Великобритании и непротестующей России.

38,7° по Кембриджу и 0,43° за десятилетие

25 июля 2019 года метеостанция в ботаническом саду Кембриджского университета зафиксировала самую высокую температуру, когда-либо отмеченную в Великобритании — 38,7° по Цельсию. Местные температурные рекорды были зафиксированы в том же месяце и в других районах Соединенного Королевства.

Впрочем, словосочетания «самый жаркий месяц за всю историю», «самый жаркий год за всю историю» в последнее время от частого повторения перестали удивлять. Это общемировая тенденция.

2019 год еще не закончился, а предшествующие ему пять лет в общемировом масштабе были самыми теплыми за всю историю метеорологических наблюдений.

Это сведения американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), ведущего наблюдения за погодой с 1840 года. Из 19 самых теплых лет в истории 18 приходятся на период с 2001 года. По предварительным оценкам, 2019 год должен войти в пятерку самых жарких.

Жителям Лондона, пережившим самое жаркое в истории лето, легче поверить в глобальное потепление, чем жителям Вологды или Петрозаводска, считающим, что у них украли лето Фото: Dinendra Haria/London News Pictures via ZUMA Wire/ ТАСС

Сентябрь 2019 года повторил рекорд 2016 года, самого жаркого сентября за историю наблюдений. Одному из двух самых теплых сентябрей в истории предшествовало самое жаркое в истории лето. А июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории.

Согласно опубликованному в 2014 году Второму оценочному докладу Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации, начиная с середины 1970-х годов средняя температура приземного воздуха на территории России повышается со средней скоростью 0,43°С за десятилетие, что более чем в два с половиной раза превышает скорость глобального потепления. Особенно значительные изменения климата наблюдаются в Арктике и субарктической зоне многолетней мерзлоты. Как отмечается в докладе, в России все чаще наблюдаются экстремальные явления погоды. Постоянно обновляются годовые минимумы и максимумы температуры воздуха. Уменьшается число дней с морозом в году. Растет число волн жары, их продолжительность и интенсивность в западной части России. На большей части Европейской России зимой отмечается увеличение числа суток с аномально большим количеством осадков, а летом — напротив, их уменьшение. Число дней без осадков зимой увеличивается на большей части страны, а в летний сезон — на большей части Европейской России, на Камчатке и Чукотке. На большей части земледельческой зоны России увеличиваются показатели засушливости.

Россия — страна климатических скептиков Читать далее

Тем не менее в России национальный рекорд жары в этом году устоял. Он был зафиксирован 12 июля 2010 года, когда на метеостанции Утта (Калмыкия) температура воздуха поднялась до +45,4°С. Что касается местных рекордов, то их было установлено много, и постоянно добавляются все новые и новые. Уже в начале октября самые высокие для этого месяца температуры были зафиксированы в Самарской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Республике Алтай. В июне самая высокая за историю наблюдений температура была зарегистрирована на 18 метеостанциях в России и странах СНГ, в том числе в Махачкале и в Минеральных Водах. А в июле, наоборот, были установлены рекорды минимальной температуры в Вологде, Выборге, Костроме, Петрозаводске, Сортавале, Череповце. У россиян, переживших непривычно холодное лето, могут быть основания не верить в глобальное потепление. Тем более что многие жители нашей страны действительно в него не верят.

Ноль и низкий уровень

Жарким летом 2019 года Великобритания стала первой промышленно развитой страной, принявшей план по борьбе с изменением климата в качестве закона. Согласно этому плану, к 2050 году страна должна снизить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя (net zero). Это значит, что выбросы в домах, на транспорте, в сельском хозяйстве и промышленности должны быть снижены до такого уровня, когда их можно будет компенсировать, забирая из атмосферы равное количество парниковых газов, например, путем посадки деревьев или применением технологий улавливания и хранения углерода.

Министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Крис Скидмор заявил в связи с принятием закона: «Великобритания положила начало промышленной революции, давшей толчок экономическому развитию по всему миру, но в то же время ставшей причиной роста выбросов. Сегодня мы снова на передовой глобальных изменений: Великобритания стала первой в мире развитой экономикой, принявшей законодательные меры по сокращению нетто-выбросов до нуля к 2050 году, при одновременном обеспечении роста экономики — благодаря идее «чистого роста», положенной в основу нашей современной промышленной стратегии. Мы вновь стали первопроходцами на этом пути, по которому за нами последуют другие страны и на котором повышение экологичности экономики создаст возможности для роста благосостояния».

В опубликованном в мае отчете британского правительственного консультативного комитета по изменению климата утверждалось, что если другие страны последуют примеру Великобритании, то вероятность того, что к 2100 году повышение средней температуры воздуха на планете не превысит рекомендуемого значения 1,5°С, составит 50:50.

Повышение температуры на 1,5°C считается порогом для опасного изменения климата. Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата ставит целью удержать рост глобальной средней температуры намного ниже 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой и приложить усилия для ограничения роста температуры величиной 1,5°C. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации «Глобальный климат 2015–2019», глобальная средняя температура уже выросла на 1,1°С по сравнению с доиндустриальной эпохой и на 0,2°С по сравнению с 2011–2015 годами.

Российская Федерация приняла Парижское соглашение 21 сентября 2019 года.

В карликовом горном королевстве Бутан добились отрицательного показателя выброса углекислого газа в атмосферу за счет большой площади лесов, бесплатного электричества для фермеров, использования электромобилей и госсубсидий на светодиодные лампы Фото: Getty Images

Две страны мира уже достигли net zero — Бутан и Суринам. По итогам прошедшего в сентябре саммита ООН по климату число стран, обязавшихся к 2050 году достичь нулевых выбросов парниковых газов, достигло 77. Еще 70 государств обещали расширить свои национальные планы по снижению выбросов уже к 2020 году. Россия входит именно в число этих 70 государств. На этой неделе правительство РФ опубликовало постановление, по названию которого понятно, как будет достигаться эта цель: «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

Место Страна % от общемировой эмиссии 1 Китай 27,8 2 США 15,2 3 Индия 7,3 4 Россия 4,6 16 Великобритания 1,2

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Источник:BP Statistical Review of World Energy 2019.

Унесенные ветром и полный штиль

По данным Международной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), главный антропогенный источник парниковых газов (25% от общего объема выбросов) — сжигание угля, нефтепродуктов и природного газа для производства тепла и электроэнергии.

Основные направления снижения выбросов — переход на экологически чистые, в том числе возобновляемые источники энергии и снижение потребления электричества за счет применения энергосберегающих технологий.

В Великобритании производство электроэнергии обеспечивается на 50% за счет ископаемого топлива, на 20% за счет атомной энергии и на 30% за счет возобновляемых источников энергии. Главный возобновляемый источник энергии — энергия ветра. За счет ВЭС в 2018 году было выработано 18% всей электроэнергии, число ВЭС постоянно растет. Солнечные электростанции вырабатывают 3,9% потребляемой в стране электроэнергии. В 2018 году правительство Великобритании заявило, что все ТЭС страны, работающие на угле, закроются к 2025 году.

В России в 2018 году 63,7% от общего производства электроэнергии пришлось на долю ТЭС (то есть было выработано за счет сжигания ископаемого топлива), 19,1% пришлось на долю АЭС. Электростанциями, использующими возобновляемые источники энергии,— 17,3%.

У России есть природное преимущество в виде великих рек. Так что почти вся эта цифра относится к гидроэлектростанциям (ГЭС). Что касается ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС), то их доля в общем производстве электроэнергии составляет соответственно малозаметные 0,02% и 0,07%.

Доля солнечных электростанций могла быть еще меньше, если бы не вхождение Крыма в состав России. На долю расположенных в Крыму СЭС приходится 30,6% общей мощности всех солнечных электростанций.

В этом году рядом с городом Новокуйбышевском официально открылась Самарская солнечная электростанция, способная покрывать все бытовые потребности города в электричестве Фото: ООО «Солар Системс»

При таком низком старте у российских электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, очень высокий потенциал развития. По подсчетам ученых из НИУ ВШЭ, переход на солнечную и ветровую генерацию в производстве электроэнергии позволит ежегодно экономить около 40 млрд тонн условного топлива и сократить на 80 млрд тонн (в эквиваленте СО2) выбросы парниковых газов. Наиболее перспективны для развития электроэнергетики регионы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, заполярные территории Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО, а также прибрежные зоны северо-востока страны, Камчатки и Сахалина. Для развития солнечной энергетики перспективными регионами являются Калмыкия, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Алтай, Приморье, Бурятия и Читинская область.

Что касается потребления электроэнергии в общенациональных масштабах, то в Великобритании оно с 2000 по 2017 год снизилось на 9%. Подобного не наблюдалось даже в других странах ЕС. В качестве причин снижения называют снижение промышленного производства, более теплую погоду и широкое распространение энергосберегающих технологий. В России за тот же период с 2000 по 2017 год потребление электроэнергии выросло на 26,7%.

Один из 40 и один из 12 000

По данным IPCC, на долю транспорта приходится 14% глобальных выбросов парниковых газов. 95% энергии, используемой в мировой транспортной системе, вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива. В таких секторах, как авиаперевозки и морские перевозки (в совокупности это более 4% выбросов), выбросы сократить сложно, и в этом направлении пока мало что сделано.

Основные перемены произошли в мире в секторе автомобильного транспорта. Увы, в электромобильной гонке России сложно угнаться за Великобританией, одним из мировых лидеров.

Согласно данным российского аналитического агентства «Автостат», продажи новых электромобилей в России стремительно растут. В первом полугодии 2019 года их было куплено в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года,— 147 штук. Что касается электрифицированных автомобилей с пробегом, то за тот же срок их было продано в 1,5 раза больше, чем год назад,— 1395 штук. Всего в России в настоящее время насчитывается чуть больше 5000 электромобилей.

Что касается обычных, не электрифицированных легковых автомобилей, то их в России на начало 2019 года насчитывалось 43,5 млн. То есть в 8700 раз больше. Наиболее электрифицированный российский регион — Приморский край, куда привозят бывшие в употреблении электромобили из Японии.

Проект АвтоВАЗа по выпуску отечественного электромобиля сложно назвать удачным. Из 100 машин Lada Ellada с 2013 по 2017 год концерну с трудом удалось продать чуть более половины. Другая модель, Lada Vesta EV, и вовсе существует лишь в единичных экземплярах.

Главные причины, по которым россияне не торопятся пересаживаться с бензиновых автомобилей на электрические,— стоимость и отсутствие инфраструктуры. Сейчас в России менее 1000 зарядных станций.

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ), в ближайший год их количество вырастет в два-три раза. Кроме того, электромобили плохо приспособлены к российским расстояниям (дальность поездки на одной зарядке) и российским зимам (батареи слишком быстро разряжаются при минусовой температуре).

Программ государственной поддержки, стимулирующих россиян на покупку электромобилей, не существует. В Великобритании с 2011 года действует программа государственного субсидирования покупки электромобилей. Размер субсидии первоначально составлял 25% от цены нового легкового автомобиля, но не более £5000. Для грузопассажирских автомобилей — £8000. Впоследствии правила несколько раз корректировались. В настоящее время максимальный размер субсидии составляет £4500 для полностью электрических моделей и £2500 для гибридов.

Частично субсидировалась из госбюджета также установка домашних зарядных станций. В Лондоне владельцы электромобилей освобождены от платы за въезд в центр города (£11,5 в день).

Синих одноэтажных электробусов в российской столице больше, чем красных двухэтажных в британской Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

У российских владельцев электромобилей серьезных льгот нет. Эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» предлагали разрешить владельцам электромобилей ездить по выделенным автобусным полосам, а также ввести для них льготы на платных дорогах. Обе идеи поддержаны не были. Пока хотя бы владельцы электромобилей в Москве могут парковать их бесплатно на местах, выделенных для платной парковки, а в Санкт-Петербурге и Московской области они освобождены от уплаты транспортного налога. В Приморском крае, где живет каждый пятый российский владелец электромобиля, налог планируется понизить.

Мэрия Москвы также предлагает отменить транспортный налог на электромобили, а также увеличить субсидии из бюджета на покупку электромобилей для каршеринга и такси. Кроме того, в 2019–2023 годах в Москве должно быть установлено не менее 300 зарядных станций для электротранспорта. В настоящее время в России число зарядных станций из расчета на один электромобиль более чем в два раза ниже среднего по миру уровня.

По прогнозам консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), к 2025 году продажи электромобилей в России вырастут до 14,9 тыс. штук в год. В Великобритании этот уровень был достигнут в 2014 году. Сейчас в Великобритании зарегистрировано более 212 тыс. легковых электромобилей, то есть в 40 раз больше, чем в России. В прошлом году каждый сороковой британец, покупавший новый автомобиль, выбирал электрифицированную модель. В России такой выбор делал один из 12 тыс. покупателей.

Что касается общественного транспорта с нулевыми выбросами, то в этом отношении российская столица вполне способна конкурировать с британской. В Москве сейчас 252 электробуса. В Лондоне — 240.

Ожидается, что к концу 2022 года на дорогах Великобритании будет более 1 млн электромобилей, а к 2030–2035 году будет полностью запрещена продажа новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а к 2050 году страна планирует полностью избавиться от машин с двигателями внутреннего сгорания. Избавление от машин с ДВС в ближайшие 10–30 лет планируют более десяти стран мира, включая даже Индию и Китай. В России таких планов пока нет.

Российские и британские лидеры о глобальном потеплении «Действительно, мы наблюдаем, видимо, глобальное потепление, только непонятны причины этого потепления, ведь ответа до сих пор нет. И так называемые антропогенные выбросы, скорее всего, не основная причина этого потепления. Это могут быть изменения глобального характера, космические изменения, сдвиги какие-то, невидимые для нас, в галактике, и все, мы даже не понимаем что происходит. Наверное, антропогенные выбросы как-то влияют, но, судя по мнению многих специалистов, незначительным образом влияют». (Президент РФ Владимир Путин, выступление на международном форуме «Российская энергетическая неделя», 3 октября 2018 года) «Мне хотелось бы больше знать о том, что происходит и почему. Настало время еще раз проконсультироваться со знающим астрофизиком Пирсом Корбином. У Пирса хорошо получается предсказывать погоду. Он трындел по поводу холодных зим. Подобно Уильяму Тернеру и ацтекам, он считает, что мы должны уделять больше внимания Солнцу. Согласно Пирсу, температура на планете зависит не от концентрации СО2, а от настроения нашей небесной сферы». (Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года, колонка в газете The Daily Telegraph, 9 января 2013 года)

Слегка зеленые, слегка вегетарианцы и совсем не зеленые мясоеды

По числу вегетарианцев и веганов на душу населения Великобритания сильно опережает Россию Фото: Getty Images

По оценке IPCC, 25% от общего объема выбросов парниковых газов связано с сельским хозяйством и вырубкой лесов. 21% приходится на долю промышленности.

Традиционный для Запада рецепт снижения выбросов от сельского хозяйства — пропаганда вегетарианства и ответственного потребления.

В плане ответственного потребления Россию и Великобританию сравнивать некорректно. Возможно, многие россияне и стали бы чаще менять смартфоны и автомобили, обувь и одежду, покупать массу ненужных вещей, но вместо этого они попадают в ряды ответственных потребителей, так как просто не имеют денег на лишние покупки.

В прошлом году большая группа ученых под руководством исследователей из Оксфордского университета Марко Спрингмана и Чарльза Годфрея опубликовала в журнале Nature работу о влиянии пищевой индустрии на глобальное изменение климата. Авторы исследования пришли к выводу, что для того, чтобы средняя температура к 2050 году поднялась менее чем на 2 ℃, в то время как население Земли вырастет до 10 млрд человек, все люди должны резко изменить диету. Необходимо, чтобы жители нашей планеты стали есть в среднем на 75% меньше говядины, на 90% меньше свинины, вдвое меньше куриных яиц, снизить потребление куриного мяса, сахара и молока. Одновременно нужно начать есть больше овощей, фруктов и растительного масла, в два раза увеличить потребление орехов, семян и бобовых. Также необходимо вдвое сократить объем пищевых отходов.

На подобную смену пищевых привычек скорее согласятся британцы, чем россияне. Уже сейчас в Великобритании, по разным оценкам, от 1,16% до 7% населения являются веганами, от 10% до 14% — вегетарианцами. Потребление мяса снизил примерно каждый третий британец.

В России число вегетарианцев не превышает 2% населения (данные опроса агентства Zoom Market на май 2019 года), число веганов составляет примерно 0,1% населения.

Разница между двумя странами видна невооруженным глазом. Достаточно войти в любой английский продовольственный магазин или фудкорт в торговом центре и посмотреть на ассортимент вегетарианских блюд.

Заметна разница между Россией и Великобританией и в популярности партий, выдвигающих экологическую повестку. В Великобритании три крупные экологические партии: Зеленая партия Англии и Уэльса (одна из первых в мире), Шотландская зеленая партия и Зеленая партия Северной Ирландии. Зеленая партия Англии и Уэльса представлена в парламенте одним депутатом Палаты общин и одним депутатом Палаты лордов, двумя депутатами Лондонской ассамблеи и 379 депутатами местных законодательных органов. У Шотландской зеленой партии — шесть депутатов в парламенте Шотландии и 19 депутатов в местных законодательных органах. У Зеленой партии Северной Ирландии — два депутата в Ассамблее Северной Ирландии и восемь депутатов в местных законодательных органах.

Идея Греты Тунберг о забастовках против глобального потепления плохо прижилась на российской почве Фото: Twitter / @MakichyanA

Нельзя сказать, что британские зеленые являются мощной политической силой. Но Российская экологическая партия «Зеленые» и вовсе представлена тремя депутатами в региональных парламентах. И вряд ли в ближайшее время стоит ждать в России несанкционированных акций против изменения климата, подобных тем, что потрясают сейчас Великобританию.

Алексей Алексеев