Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Игра продлилась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Вторым финалистом стал немец Александр Зверев. Финал состоится 13 октября. Призовой фонд турнира составляет около $7,5 млн.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и «Мастерс» в Цинциннати. Он также вышел в финал US Open, где в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

О том, как Медведев вышел в девятый за год финал читайте в публикации “Ъ” «Шанхайские эйсы».

Даниил Медведев рассказал о своих последних достижениях и новых контрактах в интервью “Ъ”.