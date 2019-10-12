Шанхайские эйсы

В решающем матче Rolex Shanghai Masters, турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,3 млн, встретятся Даниил Медведев и Александр Зверев из Германии. Для Медведева это будет уже шестой финал подряд, начиная с июля. Тем временем в Москве состоялась жеребьевка 30-го по счету турнира «ВТБ Кубок Кремля», на котором Медведев «посеян» под первым номером — он вступит в борьбу со второго круга.

На Rolex Shanghai Masters, наиболее престижном октябрьском состязании ATP Tour, Даниил Медведев стартовал по окончании двухнедельного перерыва. Эту короткую паузу он взял после того, как в середине сентября на финише St Petersburg Open разгромил хорвата Борну Чорича.

Судя по всему, короткие каникулы пошли Медведеву на пользу.

Уверенности, которая позволила ему начиная с июля сыграть пять финалов подряд, в том числе на US Open, и выиграть два из них, в Цинциннати и Санкт-Петербурге, россиянин не растерял.

Стартовав в Шанхае с очень легкой победы над британцем Кэмероном Норри, который пробивался в основную сетку через квалификацию, Медведев провел очень непростой поединок с канадцем Вашеком Поспишилом, а затем сломил сопротивление итальянца Фабио Фоньини, обыгравшего в третьем круге Карена Хачанова. В четвертьфинале же Даниила Медведева поджидал грек Стефанос Циципас, который, в свою очередь, в предыдущем раунде одолел Новака Джоковича.

За 1 час 36 минут Медведев выполнил 6 эйсов против 9 у Циципаса, но, тем не менее, победил его — 7:6 (7:5), 7:6. Таким образом, россиянин в этом сезоне сыграет уже свой девятый финал.

Начиная с 2000 года подобное удавалось лишь шести игрокам — Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Энди Маррею, Давиду Ферреру и Марату Сафину.

Вторым финалистом шанхайского турнира стал Александр Зверев из Германии, который в четвертьфинале обыграл Роджера Федерера, а в полуфинале практически не оставил шансов итальянцу Маттео Берреттини, победив со счетом 6:3, 6:4. Счет личных встреч Медведева со Зверевым — 0:4, однако в этом году они еще не играли.

Вскоре после завершения первого шанхайского полуфинала в Москве состоялась жеребьевка Кубка Кремля, объединенного состязания ATP и WTA c призовым фондом $2 млн, которое в этом году впервые проходит в ледовом дворце "Крылатское». Дома Даниил Медведев «посеян» под первым номером. Согласно регламенту, он вступит в борьбу со второго круга, где его соперником будет победитель матча между двумя российскими обладателями wild card — 17-летним Алибеком Качмазовым и 19-летним Аленом Авидзбой.

В той же половине сетки находятся потенциальный соперник Медведева по четвертьфиналу Андрей Рублев (6-й «сеяный»), который сначала сыграет с Александром Бубликом из Казахстана, и двукратный (2014, 2015) чемпион Кубка Кремля хорват Марин Чилич (3-й). А вот действующий победитель Карен Хачанов (2-й) — как и его оппонент по прошлогоднему финалу француз Адриан Маннарино (7-й) — находятся в нижней половине сетки. При этом для Хачанова и Рублева с точки зрения положения в рейтинге результат в Москве имеет большое значение, а для Медведева — нет.

Евгений Федяков