Китайский автохолдинг Great Wall станет спонсором тульского «Арсенала»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с председателем совета директоров китайского автомобильного холдинга Great Wall Вэй Цзяньцзюнь, посетившим регион с визитом. В ходе встречи 12 октября стороны подписали меморандум о взаимопонимании по развитию спорта в Тульской области. Документ предполагает, в частности, что Great Wall станет спонсором тульского футбольного клуба «Арсенал».

«Меморандум — основа для двустороннего сотрудничества футбольного клуба "Арсенал" и торговой марки Haval. Планируется также заключить спонсорский контракт. Это будет способствовать развитию клуба и новым достижениям»,— сообщили в пресс-службе регионального правительства. О сумме контракта не сказано.

Сейчас в числе спонсоров «Арсенала» — корпорации «Ростех» и «Роснефть», а также правительство Тульской области и несколько региональных предприятий (КБП им. академика Шипунова, НПО «Сплав», ПО «Туламашзавод», Музей оружия, ТРЦ «Гостиный двор»).