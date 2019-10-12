Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа. Спортсмен преодолел 42 км 195 м за 1 час 59 минут 40,2 секунд.

Однако, как пишет The New York Times, установленный атлетом рекорд не будет засчитан, так как забег не проходил в условиях открытого марафона, а также из-за участия пейсмейкеров (бегун, лидирующий в забеге и задающий темп).

Предыдущий рекорд также принадлежит Кипчоге. В Берлине в 2018 году он показал результат 2 часа 1 минуту 39 сек.