Минфин США попросил суд отклонить иск Дерипаски

Минфин США попросил суд Вашингтона отклонить иск Олега Дерипаски, который требует вывести его из-под американских санкций. Российский бизнесмен попал в черный список США в апреле 2018 года. В конце того же года он обратился в суд, утверждая, что из-за введенных ограничений потерял $7,5 млрд.

Минфин США убежден, что не обязан объяснять причины включения господина Дерипаски в черный список, следует из направленного в суд меморандума ведомства. Министерство считает, что приведенной им аргументации достаточно, чтобы утверждать, что в ряде случаев бизнесмен действовал в интересах российских властей. Ведомство также уточняет, что суд не должен оценивать правомерность включения Олега Дерипаски в санкционный список, так как это является прерогативой Конгресса.

Помимо этого министерство объясняет, что бизнесмен не может аргументировать свой иск Пятой поправкой к Конституции США (она подразумевает, в частности, что «никто не может быть лишен жизни, свободы или имущества без соответствующего процесса, определенного законом».). Как поясняет Минфин, господина Дерипаску американская Конституция не защищает, потому что он не является гражданином США и не проживает в Штатах. Кроме того, истец не сумел доказать, что «у него есть какая-либо собственность или интересы в этой стране», отмечает ведомство.

Напомним, в июне 2019-го Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США. Бизнесмен надеется, что решение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) о внесении его в санкционный список будет пересмотрено во внесудебном порядке и в итоге отменено. Минфин же считает, что суд должен отклонить иск бизнесмена или вынести решение в пользу правительства в порядке упрощенного судопроизводства.

Подробнее об иске — в публикации “Ъ” «"Речь идет о простой справедливости"».