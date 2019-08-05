Мнучин просит суд США отклонить иск Дерипаски

Глава Минфина США Стивен Мнучин просит федеральный суд Вашингтона отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, говорится в ответе господина Мнучина, размещенном в электронной базе данных CourtListener. Господин Дерипаска же считает, что санкции против него стали результатом внутриполитической борьбы в США.

Глава Минфина отметил, что «аргументы Дерипаски, однако, не подтверждаются ни фактом, ни законом». «Как иностранец, не имеющий присутствия и существенных контактов с Соединенными Штатами, Дерипаска не имеет права отстаивать какие-либо конституционные права»,— заявил господин Мнучин. По его словам, бизнесмен не смог «адекватно доказать свое присутствие в США или связь с ними». «Суд должен отклонить иск Дерипаски или, в качестве альтернативы, вынести решение в пользу правительства в порядке упрощенного судопроизводства»,— добавил он.

Напомним, санкции США в отношении господина Дерипаски были введены в апреле 2018 года. Иск был подан после того, как в конце 2018 года основные его активы, «Русал» и En+, были выведены из-под санкций, так как бизнесмен отказался от контроля над ними. В иске указывалось, что из-за санкций Олег Дерипаска потерял $7,5 млрд.

В июне господин Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину. Он надеется, что решение Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) о внесении его в санкционный список будет пересмотрено во внесудебном порядке и в итоге отменено.

Подробнее об иске — в публикации “Ъ” «"Речь идет о простой справедливости"».