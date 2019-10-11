ЦБ готов допустить неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам

Центральный банк (ЦБ) России в рамках законопроекта о категоризации инвесторов готов разрешить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги высшей категории, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

«Говоря об иностранных ценных бумагах, еще раз подчеркну, что мы предполагаем, что бумаги, входящие в международные индексы и листингованные биржами — у нас есть список бирж, которые мы признаем, важно еще, чтобы они входили в индексы, потому что это означает определенную ликвидность,— они будут доступны и неквалифицированным инвесторам»,— цитирует господина Швецова ТАСС.

При этом неквалифицированные инвесторы будут допущены исключительно к иностранным бумагам высшей категории. «Это должны быть ликвидные, входящие в листинг и международно признанные индексы ценные бумаги, их достаточно много — но не любые. Бумаги, которые не залистингованы на бирже, не входят в индексы,— это сложная, гораздо сложнее, чем листингованные бумаги, материя, где мы не готовы будем идти на уступки. Но, например, то, что сейчас допущено на российские биржи, это войдет»,— сказал первый зампред ЦБ.

Кроме того, Центробанк может отказаться от планов разделения инвесторов—физических лиц на три категории — особо защищаемых неквалифицированных, простых неквалифицированных и квалифицированных инвесторов, оставив только две категории: квалифицированный инвестор и неквалифицированный инвестор. «Мы проводим активные консультации и с крупными участниками рынка, и с саморегулируемыми организациями, последняя состоялась две-три недели назад. Она нас подтолкнула, с одной стороны, к тому, чтобы упростить регулирование. Возможно, мы откажемся, с большой вероятностью, от трех категорий, будет все-таки две»,— сообщил господин Швецов.

Подробнее о предложении ЦБ о категоризации инвесторов и реакции на него участников фондового рынка — в материале “Ъ FM” «Непрофессиональных инвесторов поделят на категории».