«Матч будет непростой»

Сборная России по футболу обыграла Шотландию со счетом 4:0 в отборочном турнире Евро-2020. Но эта победа пока не обеспечила национальной команде выход в финальную часть Чемпионата Европы. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил перспективы сборной России с заместителем генерального директора букмекерской компании «Лига ставок» Александром Егоровым.

— Впереди у сборной России по футболу после победы над командой Шотландии три встречи: в воскресенье — с Кипром, 16 ноября — с Бельгией, 19 ноября — с Сан-Марино. Но, скорее всего, матчи с Бельгией и Сан-Марино не будут иметь для нашей команды турнирного значения, так как задачу выхода на Евро-2020 Россия решит уже в воскресенье. Для этого нужно всего лишь-то не проиграть Кипру. Несмотря на все уважение к команде Кипра, в то, что наши проиграют, лично я не верю. Но одно дело — мнение экспертов или наши эмоции после удачного матча, а другое дело — цифры. Цифры нам могут предоставить букмекеры. Букмекеры согласны с экспертами? Какие расклады перед встречей сборных России и Кипра?

--- Можно сказать, эксперты, болельщики и «Лига ставок», в принципе, в одном ключе мыслят: Россия – фаворит, но не такой ярко выраженный, когда мы говорим о 70-80% вероятности. Мы оцениваем победу команды России с вероятностью порядка 63% и, соответственно, котируем победу команды Черчесова за 1,55.

— 63% — это немного, эксперты дают 80-90%. Получается, крупная победа российской сборной никак не повлияла на расклад перед игрой с Кипром? То есть это хорошее процентное соотношение, но не настолько, как мне казалось.

— Конечно, повлияло — вероятность победы России увеличилась. Скажем так, если можно интерпретировать выбор болельщиков, то есть тот объем ставок, который приходится на победу России — это сейчас как раз 90%. Вот в этом как раз выражается. Но мы смотрим все-таки, можно сказать, с математически холодной головой, то есть анализируем, как команды выступали раньше, как выступают сейчас. Конечно, одна игра против Шотландии не может быть определяющим фактором. Плюс, как правильно замечают специалисты, матч пройдет на Кипре — там будут немного другие климатические условия. В принципе, матч будет непростой, наверное.

— Нам еще играть с Бельгией — да, матч через месяц, возможно, он не будет даже иметь турнирного значения. Но победа над шотландцами, вообще эта победная российская серия как-то может повлиять на букмекерский расклад перед матчем с бельгийцами? Все-таки фаворит – это Бельгия, а не Кипр, не Шотландия.

— Я еще раз сделаю маленькую ремарку: на самом деле турнирное положение, вне зависимости от побед, тоже является существенным фактором, и, как правильно подметил Станислав Черчесов, нам важно не только выйти из группы — важно занять первое место, чтобы попасть в первую корзину для дальнейшей жеребьевки, или же, наоборот, показать наилучшие результаты среди команд, которые займут вторые места. Оценка «Лиги ставок» по шансам команд России и Бельгии: коэффициент на победу России — 4,20, порядка 22% вероятности, фаворитом остаются бельгийцы — 1,87, 52% вероятности.

— В ожидании важного для российской сборной матча можно обратить внимание еще и на другие ближайшие встречи: Чехия — Англия, Украина — Литва, и Исландия – Франция. На какой из трех перечисленных матчей болельщики активнее всего делают ставки?

— Мы выделяем два матча: Исландия — Франция и Чехия — Англия. Они примерно одинаковы, хотя первый вызывает больший интерес — 17% от общего оборота принятых ставок на эти квалификации мы сейчас фиксируем, на второй матч — 15%. Встреча Украины с Литвой существенно отстает — 6,5% ставок от общего объема. Перед ними еще два матча с одинаковым показателем — 7,6% ставок: Турция — Албания и Португалия — Люксембург.

— Для меня, например, игра Чехии и Англии — фаворит, вне всякого сомнения. Всех интересует, понятно, Исландия. Хотя тут мне кажется, фаворит очевиден в этой игре — исландцы против французской сборной, мягко говоря, могут не потянуть, это очевидно. Или не так считают букмекерские компании?

— Нет, мы считаем не так. На два топ-матча по интересу — что Исландия — Франция, что Чехия — Англия — примерно одинаковый коэффициент в пользу фаворита. Если Франции мы котируем победу с коэффициентом 1,55, то победу Англии над Чехией — с коэффициентом 1,65. Соответственно, победа Исландии и Чехии — 6,5. То есть примерно одинаковые шансы, чуть-чуть у французов больше шансов, нежели у команды Англии. Тем не менее, исландцы, мы знаем, достаточно упертая команда — не сдастся без боя.